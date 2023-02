Gloria Simonetti: "La Quinta Vergara fue construida como un anfiteatro para las orquestas"

Finalmente tras toda la polémica que surgió en torno al anuncio de la situación de la Orquesta en el Festival de Viña del Mar, desde la organización confirmaron que la orquesta si estará presente las 4 noches del certamen y no de manera grabada como se tenía estipulado.

Una medida que había generado muchas críticas tanto en el sector artístico como la misma ciudadanía que se manifestó en contra de la ausencia de los tradicionales músicos de la Quinta Vergara.

En una nueva edición del Podría ser otra cosa, conversamos juntos a la cantante y ganadora de la competencia de Viña en 1969, Gloria Simonetti, quien nos da su impresión al respecto.

Viña 2023 y regreso de la Orquesta

“No era necesaria esta polémica, nunca debió haber pasado y se creo a raíz de la productora y los canales de televisión que en un momento dijeron que había que cortar presupuesto. El error partió por hacerlo con la orquesta que ha acompañado el escenario por 60 años. Consistentemente se debería haber parado mucho antes”, sostuvo.

Y agregó: “Encontré que era una decisión absolutamente errada. La Quinta Vergara fue construida como un anfiteatro para las orquestas tanto de música popular como clásica, para cantar en vivo. Nunca en la historia del Festival había pasado esto de hacer desaparecer a los músicos y mandarlos envasados”.

“Se han revertido las cosas, se ha llegado a un acuerdo, no se me parece todo tan a última hora. Hay una presión transversal de músicos, artistas y el público en general que se resentía con esta situación. Acá es la presión que se ha ejercido de todos los sectores transversalmente para que no exista esto de sacar la orquesta del Festival”, persistió.

Asimismo enfatizó en las licitaciones y en la definición de parámetros que protejan a los músicos a futuro, considerando que a TVN Y Canal 13 les queda un año de contrato con el evento. “Tiene que haber un marco que proteja nuestro nombre y el del festival, si no se quiere hacer pónganle Show de Viña y chao”.

“Me parece que hay todo un enredo que hay que aclarar, dosificar y ver cómo se puede mejorar pero estoy contentan de que vuelvan los músicos. La molestia fue algo a nivel nacional que se produjo no solo por nosotros los artistas y los músicos. Esa sorpresa hizo que este error se revirtiera.”, cerró.

