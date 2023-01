Abogada por "Caso Relojes": "Es importante acreditar toda la red de la organización y los compradores"

Durante esta jornada la casa de Tonka Tomicic y Parived fue allanada por la PDI en el marco del denominasdo “Caso Relojes”, el cual viene investigandose hace años y que podría desbaratar una compleja red criminal dedicada a la adquisición de especies robadas en el extranjero, que este caso se trata precisamente de relojes y otras joyas

Bajo esa mirada, en una nueva edición del Podría ser peor, conversamos junto a la abogada y exfiscal Marisa Navarrete, quien profundiza más a detalle del procedimiento investigativo que lleva la Fiscalía.

A continuación, revisa la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez en Bio Bio TV.

Investigación compleja y exigencias para la Fiscalía

“Se están investigando varios delitos no una simple receptación si no una red destinada a poder ingresar mercancía robada y comercializarla en el país. Es una investigación compleja y los tiempos son bastante largos para que la Fiscalía pueda tener un caso potente para poder formalizar”, sostuvo.

Y agregó: “Uno esperaría que la investigación se haga de tal manera de recabar todos los antecedentes necesarios para obtener una condena y la exigencia a la fiscalía es mucho más alta que un delito simple de investigar”.

“Lógicamente uno presume que estos relojes tienen un origen ilícito y atacar al consumidor final es bien importante porqué es la forma de inhibir que estos delitos se sigan cometiendo. Cuando se pide orden de detención tiene que ver con los antecedentes que tiene el fiscal para poder sustentarla y esta la pide un juez”, complementó.

Sobre la situación actual de Parived, señaló: “Puede ser que una persona que ha estado colaborando en la investigación, aunque sea imputado, no se le pide detención por que ha colaborado. No se puede pedir una citación a una formalización si no que se pide una orden de detención para ser traído de inmediato a la audiencia”.

“El origen de esto es que se trata de especies robadas y lo más importante es acreditar que así lo son ya que no es fácil cuando se trata de relojes y joyas. Conjuntamente es importante acreditar toda la red de comercialización de estas especies que es algo bastante complejo ya que tenemos financistas, consumidores finales, comercializadores e incluso me atrevo a decir de delitos de corrupción”, zanjó.

E insistió: “Con la cantidad de diligencias, incautaciones y ordenes de detención, es probable que la investigación va en esa línea de poder acreditar y desbaratar una red de tráfico de especies robadas”.