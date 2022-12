Gerente Chile Rural: "Cualquier predio rústico puede subdividirse y el Ministerio puso condiciones"

El gremio Chile Rural solicitó una orden de arresto contra el Ministro Valenzuela y a funcionarios del Servicio Agricola Ganadero (SAG) debido a que este último organismo empleaba un instructivo que endurece las condiciones necesarias para la subdivisión de predios rurales.

Desde la organización, que agrupa a gente que cuenta con parcelas, enfatizan que cualquier cambio de medida sobre esta materia debe ser discutida dentro del Congreso.

Bajo esa mirada, en una nueva edición del Podría ser otra cosa, conversamos con el gerente de Chile Rural, Jorge Guevara, quien profundiza más al respecto de la situación.

Parcelaciones en el sur

“A mediados de año el Ministerio de Agricultura instruye al SAG y emite un instructivo poniendo nuevas condiciones a la subdivisiones de predios rústicos. A nosotros como gremio nos parece que de acuerdo a lo establecido por el ordenamiento jurídico de nuestro país, eso le corresponde al Poder Legislativo. Hay una ley que determina cuáles son los requisitos para subdividir”, explicó.

Y agregó: “Pusimos una denuncia al respecto por nulidad de derecho público, que se deje sin efecto esa circular y el séptimo juzgado civil de Santiago lo acogió. El tribunal lo que hizo fue emitir una orden al Ministerio para que se informara en 20 días cuáles son las medidas que se están aplicando”.

“El ministro sin ningún titubeo dice que el instructivo sigue vigente, después de dos instancias judiciales donde claramente no se han respetado las resoluciones de la justicia y lo único que nos queda a nosotros es hacer la denuncia por desacato a las autoridades y que realmente dejen sin efecto la circular”, zanjó.

Asimismo enfatizó a que en el sur se dan varios tipos de subdivisiones en los terrenos lo cual no siempre es para uso habitacional si no para la agricultura. “La ley exige que hoy cualquier predio rústico se puede dividir libremente. Lo que hizo el Ministerio fue poner condiciones de que si no eres una empresa no puedes subdividir”.

“La discusión de cómo se puede mejorar la ley es en el Congreso. Hemos tenido audiencias y le agradezco a los senadores de la Comisión de Vivienda donde tuvimos un acercamiento y le expresamos nuestro punto de vista”, dijo.

E insistió: “También hemos visto que tanto el Ministro de Agricultura como el Ministro de vivienda han sido citados a esa Comisión y en ambos casos se han negado al dialogo. Es complejo cuando no hay disposición”.

A continuación, revisa la entrevista completa junto a Rafael Venegas en Bio Bio TV.