Presidente CNDC por movilización: "Hay una estructura que se quebró y un tema político entre medio"

A pesar de que el Gobierno llegó acuerdos con ciertos gremios de transportistas, como la fijación del precio del petróleo por 90 días, la movilización en el norte ha persistido.

Esto en un contexto de temor por desabastecimiento y pérdida de alimentos perecibles que ya está manifestándose en gran parte del norte grande. Desde el Gobierno fueron críticos en que se deponga el movimiento para llegar a diálogo y enfatizaron en las repercusiones que esto trae a industrias como la agrícola y de supermercados.

Bajo esa mirada, conversamos con el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya quien crítica las razones y medidas exigidas por la paralización.

Movilización y desabastecimiento

“Hay una estructura que se quebró y un tema político entre medio. La estructura gremial se nos desarma y mucha gente no lleva la idea central. Los chicos tienen que organizarse para que cuando vayan a trabajar lo hagan en conjunto”, explicó.

Y agregó: “Con la Ley de Seguridad del Estado les va a caer la teja a algunos y ahí la gente solidariza. No podemos ser los matones del barrio, aparece este grupo en el norte y nosotros con el ministro Marcel, que estuvo todo el día lunes, se llegó a un acuerdo de palabra de que nos había entregado por 90 días un precio fijo del combustible y eso es increíble, es inédito”.

“Si no solo es el tema del petróleo y el impuesto especifico. Se jugó mal y cuando uno es dirigente no puede jugársela a lo personal y tiene que velar por los intereses del resto. Alto porcentaje de nuestra gente le han reajustado las tarifas, las mineras, las forestales. Ahí hubo un compromiso y no se cumplió”.

“Va a haber un desabastecimiento terrible. hay agricultores en Ovalle que no pueden exportar sus productos. Las cerezas deberían estar embarcándose mañana o pasado y los barcos están esperando”, cerró.

Revisa la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez en el Podría ser peor.