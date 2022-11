Confederación Transportistas Fuerza del Norte: "La realidad y la necesidad es distinta a la CNTC"

Una nueva movilización de camioneros se está llevando a cabo esta jornada, se trata de la convocada por la Confederación Transportistas Fuerza del Norte, quienes exigen medidas en cuanto a la seguridad en las rutas y frente al alza de los combustibles.

Bajo esa mirada, conversamos con el presidente de la Confederación, Cristián Sandoval, quien nos detalla más del petitorio y los avances que han logrado con las autoridades.

Revisa la entrevista junto a Julio César Rodríguez en el Podría ser peor.

Transportistas del norte

Una compleja situación han vivido los transportistas en la zona norte del país, esto debido a diversos factores como la crisis migratoria y el incremento de actos delictuales en las carreteras. La muerte del joven camionero Byron Castillo en Antofagasta fue el punto de inflexión y generó una gran manifestación en las principales ciudades nortinas.

“Primero que nada nosotros no podemos ir con CNTC y Chile Transporte por que ellos tenían una conversación mucho antes con el Gobierno. Y nosotros no podíamos asistir, es por algo que no pensamos de la misma manera, no empatizamos en algunas cosas y la verdad que nosotros tuvimos que formar una Confederación nueva por que somos del norte y nos estamos abocando a los temas principales que nos atañen como transportistas en esta zona”, explicó Sandoval.

E insistió: “Las necesidades y realidades son distintas . Ellos representan a las grandes empresas y nosotros a los pequeños y medianos empresarios. Además trabajan con contrato, tienen otra escala y otras maneras de cobrar”.

Sobre un final de la movilización, afirmó: “Lo veo difícil por que se están sumando más ciudades mas colegas. Es hora de hacer un cambio en el transporte y en la administración de las confederaciones”.

“Hay que preocuparse de todos los transportistas y no solo de unos, cuando falleció Byron Castillo empezaron a llegar recién al norte las Confederaciones”, cerró.