Concejala de Zapallar y tránsito de menores en madrugada: "Las ordenanzas no imponen limitaciones"

Los menores de 16 años ya no podrán transitar solos entre las 00:00 y las 05:00 horas de la noche en Zapallar, así lo dictamina la ordenanza aprobada en el Concejo Municipal que establece el pago de una multa por parte de los padres y tutores en caso de hacerlo. Esto con motivo de evitar conductas de riesgo y desordenes por parte de los jóvenes.

Bajo esa mirada, conversamos con la concejala de la comuna, Carolina Letelier, quien nos entrega sus alcances al respecto.

Revisa la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez en el Podría ser peor.

Ordenanza y ley de desplazamiento

“Mi abstención tiene razón por que esta ordenanza a nosotros nos entregaron un borrador hace un mes atrás para nuestro análisis y observaciones. No tengo todos los antecedentes para verificar si se hicieron los cambios necesarios para no vulnerar los derechos de los jóvenes, el libre desplazamiento y en ese sentido no puedo aprobarlo si no hay un pronunciamiento de la controlaría o el tribunal”, explicó Letelier.

Con la llegada de la época estival la población en Zapallar incrementa de forma sostenida y con el fin de evitar situaciones de desorden, desde el municipio vienen impulsando esta medida que finalmente fue aprobadas con cinco votos a favor, uno en contra y una abstención.

“No podemos regular cosas que están en la ley como restringir el libre desplazamiento. A los menores entre 18 y 16 años establece que no pueden circular si no es acompañado de una persona de mayor edad”, enfatizó.

Y agregó: “Estoy segura que la Defensoría de la Niñez va imponer un recurso. No podía votar una ordenanza que no fuera legal y que no tuviera un pronunciamiento de la propia Contraloría que dijera que pudiéramos poner una ordenanza de este tipo”.