Acuerdo de Paz y Nueva Constitución cumple 3 años: "El llamado es a retomar el proceso con urgencia"

Tres años han transcurrido desde que se firmó en el Congreso el Acuerdo de Paz y Nueva Constitución, instancia histórica en que las diversas fuerzas políticas convergieron en la necesidad de una nueva carta magna para el país.

Bajo esa mirada, conversamos con el ex ministro de Defensa, Mario Desbordes y el senador Jaime Quintana, quienes hacen una reflexión en lo que se ha cumplido y en la necesidad de persistir con el acuerdo constitucional.

Revisa la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez en el Podría ser peor.

“No hemos cumplido”

“Hubo un estallido de violencia brutal de un grupo pequeño que provocó después una serie manifestaciones pacificas, y a ellas atendimos cuando firmamos este acuerdo y no hemos cumplido. No hay reformas y no hay nueva constitución”, afirmó Desbordes.

Y agregó: “Se llegó a una salida democrática de una crisis política de manera ejemplar. Yo creo que hicimos lo correcto y lo volvería a hacer pero no hemos cumplido con la ciudadanía lo que habíamos prometido”.

Jaime Quintana por su parte, indica: “Hay aceptación por lo que se hizo en ese momento pero está un proceso pendiente que no se ha logrado retomar. Hay una negociación en curso donde están los partidos y no quisiera que ese espíritu que primó pudiera impregnar la discusión actual”.

“Que prime un órgano electo con paridad garantizada en la convención, tendría cuidado con enamorarse de los expertos por que en la pasada estaba lleno y varias embarradas se mandaron”, dijo Desbordes por el nuevo mecanismo convencional.

Retomar el proceso constituyente

Ambos impulsores del acuerdo, coinciden en la necesidad urgente de retomar el proceso constituyente dado que es una preocupación de la ciudadanía, sin embargo no es la primera ya que la seguridad y la economía son lo que más aqueja a los chilenos.

“No es la uno o lo otro, son las dos cosas, creo que el tema de seguridad. En paralelo tiene que abordarse la discusión constitucional, el triunfo fue muy ciudadano y los gustitos de algunos convencionales nos pasaron la cuenta en demandas históricas que va a costar reconducir en la nueva agenda”, zanjó el senador Quintana.

Por su lado, Mario Desbordes expresó: “A los extremos les conviene que esté abierto este proceso y que hayan temas para confrontarse. Los que estamos en una posición moderada creemos que es necesario cerrar el capitulo de la constitución, este es el momento”.

“Quedó demostrado que se podía dialogar y lograr acuerdos. Tenemos la experiencia de lo que pasó con la Convención que fracasó. Hay consenso en las fuerzas democráticas, fuera de los extremos, que el tema de la constitución no puede seguir pendiente”, persistió.

Asimismo, el senador Quintana enfatizó en que: “Es un ciclo que debemos cerrar y si no lo hacemos nos va a impactar en el empleo, seguridad social y el llamado es las fuerzas políticas a retomar el proceso con sentido de urgencia”.