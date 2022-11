René Alinco tras interrupción a Mirosevic : "No era tan efectivo lo que planteaba en su discurso"

Un agitado comienzo de semana ha tenido el diputado René Alinco tras ser expulsado de la bancada del PPD y protagonizar una serie de confusos incidentes dentro del Congreso.

Durante esta jornada el parlamentario irrumpió el primer discurso del recientemente nombrado presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic. Además, se cuestionó su hálito alcohólico dentro de la sala lo cual lo llevará a la Comisión de Ética.

En una nueva edición del Podría ser peor, conversamos con el diputado Alinco respecto a las últimos hechos ocurridos dentro del parlamento. Revisa la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez.

Irrupción en discurso

“Es verdad que en la mañana cuando estaba hablando el Presidente de la Cámara yo lo interrumpí. No era tan efectivo lo que planteaba en su discurso inicial, que tendríamos todos los derechos y oportunidades”, sostuvo.

La irrupción ocurrió cuando Vlado Mirosevic en su discurso, hace alusión a movimientos populistas y autoritarios dentro del Congreso, lo cual generó que el diputado Alinco lo interrumpiera diciendo, “Háblele a todos presidente”.

“Son palabras de buena crianza y se lo dije ahí. No lo insulté ni nada por el estilo”, afirmó.

Y sobre la agitada elección de presidente de la Cámara, indicó: “En esta oportunidad el Ejecutivo influyó y manipuló demasiado los resultados. Hay diputados y diputadas que han dicho que la intervención del Gobierno fue brutal, yo soy testigo de eso”.

“Es una instancia autónoma donde deliberamos sin presiones de ningún tipo”, añadió.

E insistió: “La Cámara se ha transformado en un tambor de resonancia del Ejecutivo y eso yo no lo comparto con ningún Gobierno”.

Hálito alcohólico

“Desviaron el tema, hay cierta mal intención y la semana pasada me sacaron de la Comisión de Agricultura, de la de Obras Públicas, de la PDI y me expulsaron de la bancada”, zanjó.

Pese a las acusaciones, el parlamentario se defendió argumentado que no había bebido alcohol y que de ser así lo enfrentaría. “No soy mentiroso, cuando me pego un condoro, afortunadamente mi padre me enseñó de chico que hay que apechugar y no echarle la culpa al de al lado”.