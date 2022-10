Diputado Eric Aedo respalda a Sergio Micco : "Queremos que el PC se pronuncie como institución"

En toda una polémica se ha convertido la designación del nuevo presidente de la Cámara de Diputados y la reciente querella que enfrenta Sergio Micco agravó el asunto ya que desde la Democracia Cristiana indicaron que no votarán por Karol Cariola (PC), poniendo en jaque el acuerdo que le entregaba la presidencia.

Para profundizar en más detalles, conversamos con el Diputado de la DC, Eric Aedo. Revisa la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez en el Podría ser peor.

Panorama actual y acuerdos

“Teníamos efectivamente un acuerdo para apoyar a un militante del Partido Comunista en la mesa de la Cámara de diputados y era Karol Cariola”, sostuvo el parlamentario.

Y para complementar, añadió: “Hace 2 semanas un miembro del PC presentó querellas contra Sergio Miccos, en su calidad como director nacional del Instituto de Derechos Humanos y lo acusan de ser un cómplice de violaciones a los derechos humanos y eso francamente nos parece inaceptable”.

“En esa línea queremos pedirle al Partido Comunista que se pronuncie como institución si aprueba esos dichos o no. Mientras no hablen no vamos a concurrir con nuestros votos a Karol Cariola”, zanjó Aedo.

E insistió: “Nos parece inaceptable no solo la querella si no los comentarios políticos. No estamos en condiciones para apoyar a uno de los suyos, ha sido un acto de violencia contra Sergio Micco”.

Para finalizar el diputado Aedo recalcó que Karol Cariola “con los votos de la DC se acerca más a ganar la presidencia”.