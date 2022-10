Diputada Marlene Pérez por caso Claro Vicuña Valenzuela: "Se ganó muchas licitaciones a nivel país"

La crisis económica ha resentido duramente a los rubros y uno de los más afectados es el de la construcción, sin embargo esta vez la situación llegó mucho más alla y recientemente la reconocida empresa constructora Claro Vicuña Valenzuela (CVV) pidió su quiebra.

Lo preocupante es que la nacional cuenta con la licitación de emblemáticos proyectos a nivel país como el puente Bicentenario en el Río Bío Bío y un bypass en la región de Los Lagos. Además, hace 8 meses desde el MOP entregaron a la compañía 8 mil millones de pesos, situación que por cierto alertó a las autoridades.

Para obtener más detalles, conversamos con la diputada Marlene Pérez. Revisa la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez en el Podría ser peor.

Repercusiones

La parlamentaria es crítica respecto a la situación que enfrentan las empresas que prestan servicio a Claro Vicuña Valenzuela, en donde afirma que no han recibido sus pagos desde hace meses. “Muchas de ellas son pequeñas y familiares y hace meses que no reciben recurso y pagos en los trabajos realizados, principalmente en el caso del Puente Bicentenario”.

“Oficié al MOP para que expliquen por qué una empresa que venía con insolvencia se ganó una licitación de proyectos tan importantes. Hace 8 meses se le entregó 8 mil millones de pesos y hay que saber donde están”, expresó.

Además enfatizó en los antecedentes que venía presentado la empresa: “Se advierte que algo no estaba bien cuando solicitan no pasar una boleta en garantía. No voy a permitir que pequeñas empresas paguen por errores del ministerio y de la constructora”.

“Son proyectos millonarios, acá no podemos quedar con la noticia de que 2.500 personas van a ser desvinculadas y que Claro Vicuña se va a la quiebra. Hay que hacerse responsable y esta empresa se había ganado licitaciones de muchos proyectos a nivel país”, cerró.