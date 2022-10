Iván Moreira y acuerdo constitucional: "Nos comprometimos y no vamos a hacer las cosas a la rápida"

El senador de la UDI, Iván Moreira, señaló que durante octubre no se cerrará ningún acuerdo en torno al proceso constituyente, no obstante afirmó que para la redacción del documento se busca un mecanismo compuesto por un órgano electo y la compañía de un comité de expertos.

Para profundizar del tema, conversamos con el parlamentario de la UDI quien entrega su punto de vista al respecto. Revisa la entrevista completa en Podría ser peor.

Acuerdo Constitucional

El senador Moreira partió señalando que el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida no fue solo de un sector político si no un pronunciamiento de la ciudadanía a las autoridades. “Nosotros nos comprometimos con la centro izquierda que si ganaba el rechazo iba a haber una nueva constitución por que así la gente lo demandaba”.

“Nos comprometimos y no queremos cometer los mismos errores del pasado. Queremos que se realice el año 2023 y aunque la nueva constitución no va a solucionar los problemas de la gente, si es un marco de acción a los 30 y 40 años que debe durar una carta magna”, añadió.

Moreira afirmó que durante octubre no se cerrará ninguna conversación ya que desde la bancada requieren tiempo. “No vamos a hacer las cosas a la rápida. Lo importante es que el acuerdo de la constitución no partirá de cero si no desde un punto de no tocar los temas que ya la ciudadanía se pronunció”.

“El problema será determinar el mecanismo para hacer esta constitución, pensamos que se podría desarrollar a través de un órgano electoral elegido democráticamente, no más de 80 personas y con la participación de expertos con derecho a voto”, expresó.

Además indicó que: “Estamos en este minuto en las cuestiones de principios, los bordes, los limites de no partir de cero. Hay principios de acuerdo pero no uno final que esté tocando el mecanismo”.

“Lo peor que nos podría pasar es no hacer nada y dejar el tema constitucional ahí, esto tendría efectos en un futuro cercano y no queremos volver a vivir esa pesadilla”, cerró.

Revisa la entrevista completa al senador Iván Moreira en Bio Bio TV.