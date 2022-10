Estudio de la Cámara de Comercio: "En todas las ciudades se registró un aumento de la victimización"

La Cámara Nacional de Comercio publicó los resultados de la última encuesta de victimización, la cual arrojó preocupantes cifras que evidencian el aumento sostenido de delitos contra locales comerciales, además el alza se registró en todas las ciudades donde se hizo el estudio. Entre las urbes más peligrosas destacan Santiago, Iquique, Concepción y Talcahuano.

En lo que va del 2022 un 58,6% de los comerciantes ha sufrido algún tipo de delito en sus negocios, los cuales involucran robos con violencia y graves daños a la propiedad. Bajo esa mirada, conversamos con la Gerente de Estudios de la CNC, Bernardita Silva.

Revisa la entrevista completa en Podría ser peor.

Aumento del robo con violencia

Un complejo escenario enfrenta Chile respecto a la seguridad pública, donde la violencia impartida por los delincuentes aumentó de forma sustancial lo cual es resentido directamente por los ciudadanos. “Hubo una importante alza en la victimización este semestre comparado al del año pasado”.

“En todas las ciudades se registró un aumento significativo de la victimización”, añadió.

Además, detalló que: “El tipo de delitos ahora se torna más violento. Aumentó el robo de mercancías en rutas, el robo con violencia y los daños materiales al local que pueden ser incendios, destrozos y rayados”.

Silva puso énfasis en los delitos que están afectando actualmente a las autopistas, los cuales no solo involucran las encerronas si no también el robo de productos de alto valor que es transportado para su distribución comercial. “Pasa mucho en las rutas entre San Antonio y Valparaíso con camiones que trasladan cargas importantes como celulares y tecnología”.

“Estos implican mucha violencia y algunos actores de la logística nos han dicho que han tenido que llevar escoltas para protegerse. El robo de mercancía en ruta hay un 63% que dice que fue más de una vez”, complementó.

¿Qué sucede con las denuncias?

“Se destaca el tema de que no denuncian y nosotros siempre hacemos el llamado a realizarla. Al final se hace un circulo vicioso donde tenemos cerca de un 60% de gente que no denuncia y dentro de los que si lo hacen, otro 60% afirma que no logró nada”, sostuvo.

Y agregó: “Estamos viviendo en un ambiente donde la gente y los locatarios se sienten inseguros, no confían en las exigencias del sistema y también repercute a los clientes y los barrios. Hay un 52% que encuentra los sectores poco o nada seguros”.

Respecto a las medidas a implementar para contrarrestar esta situación, Silva afirmó que se han reunido diferentes actores del sector económico para evaluar y proponer políticas públicas, tales como el Ministerio del Interior, el Servicio de Impuestos Internos y la Aduana.

“Por un lado tenemos el comercio ambulante ilegal que también afecta la tasa de victimización y el tema de la impunidad igual va en la baja de las denuncias. No puede ser que haya un delito y la persona ya esté a los dos días de nuevo en la calle”, cerró.