Diputado Jaime Mulet: "Me presenté a la audiencia y se acabó todo, no he cometido ningún delito".

Durante esta jornada en la mañana se emitió una orden de detención contra el diputado Jaime Mulet por no presentarse a su audiencia de formalización por los delitos de cohecho y soborno, la cual posteriormente fue desestimada tras finalmente conectarse por videollamada.

El parlamentario indicó estar haciendo uso de su fuero el cual será resuelto este 18 de octubre. En tanto, las acusaciones en su contra se remontan a un contrato entre la empresa minera Candelaria y la municipalidad de Tierra Amarilla en la región de Atacama.

Conversamos con el diputado de la Federación Regionalista Verde Social respecto a las medidas y cómo se está llevando el caso. Revisa la entrevista completa en Podría ser peor.

Formalización

“El Fiscal Nacional Jorge Abbot dijo que habían pedido mi desafuero y eso era lo que yo solicitaba para tener una especie de control, con una corte para que revisen una formalización que quería hacer en mi contra el ministerio publico de Copiapó, en una investigación que lleva 5 años”, detalló el parlamentario.

“Yo quise hacer uso del fuero y si no quieren hacer uso de este que tengo como diputado, me someto a la justicia como cualquier chileno y que me formalicen”, complementó.

Además agregó que: “Voy a seguir este caso como cualquier ciudadano pero si voy a denunciar el abuso de estos fiscales. Me presenté a la audiencia y se acabó todo, ellos querían armar un escandalo. Yo no tengo ninguna responsabilidad penal y no he cometido ningún delito”.

El diputado Mulet fue enfático en afirmar su inocencia frente a las acusaciones y señaló que no se encontró ningún dinero irregular en sus cuentas bancarias. Por otro lado no hay ninguna medida cautelar en su contra hasta ahora.

“El delito es pequeño y no me suspende de nada, puedo seguir siendo diputado pero yo quería evitarlo por mi honor y reputación política. La gente de Atacama me ha elegido por 5 años”, cerró.