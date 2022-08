Ex Ministro Alfredo Moreno tras detención de Héctor Llaitul: "Para dialogar hay que dejar las armas"

La detención de Héctor Llaitul ha marcado la agenda y en plena formalización ya se ha dictaminado prisión preventiva para el comunero mapuche. El líder de la Coordinadora Arauco Malleco será trasladado al recinto penitenciario del Bio Bio mientras siga la investigación. Respecto a esta materia, conversamos con Alfredo Moreno, ex Ministro de Desarrollo Social y quien trabajó en un plan de pacificación en la macrozona sur.

Revisa la entrevista al ex Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.

Diálogo sin armas

Bajo su periodo como ministro, Moreno trabajó arduamente en la Región de la Araucanía, pese a no reunirse presencialmente con Héctor Llaitul ambos si lograron cruzar algunas palabras, sin embargo fue enfático en que las armas no son bienvenidas. “Ese es el camino de solución de fondo, obviamente todo tiene un paralelo que no está relacionado con la violencia pero sin duda que hay que resolver el problema que es la relación con los pueblos originarios, particularmente con los mapuches.

“Ha habido mucha discriminación y problemas entre ambas partes. Es una deuda importante que hay que resolver para el provecho de todo el país”, destacó.

Además, agregó: “Es una situación compleja como son todos los conflictos. El problema es que hay mucha desconfianza entre los diferentes grupos y el Estado. Es algo que requiere tiempo para que las personas confíen entre ellas y así poder avanzar”.

Sobre el pueblo mapuche, Moreno indica que: “Es un pueblo muy disgregado, no hay un representante. Son comunidades distintas y cada una de ellas es completamente independiente”.

“Están unidas por este sentimiento de ser chilenos mapuches pero sus realidades y necesidades son muy diferentes”, indicó.

Para terminar, Alfredo Moreno señala que el encuentro con Llaitul se vio imposibilitado por la demostración de armamento, pese a considerar urgente que se solucione el conflicto que afecta a gran parte de la región de la Araucanía y el Bio Bio. “Nunca he estado en persona con él, pero para poder dialogar hay que dejar las armas. El diálogo es respetar a la otra persona y comprender el problema”.

“Si uno simplemente va a conversar sin establecer medidas y condiciones no es algo productivo ni positivo”, cerró.