Manuel Ossandón por propuesta oficialista: "Me sorprende bastante, uno no sabe si es acuerdo o no"

Diversas reacciones generó el documento entregado por un grupo oficialista para hacer reformas y cambios en la constitución, en el caso de ganar el Apruebo para el plebiscito del 4 de septiembre.

Conversamos con Manuel Ossandón, ex convencional UDI, quien entrega su punto de vista sobre lo propuesto por los partidos políticos del oficialismo. “Me sorprende bastante por que uno no sabe si es acuerdo o no. Si no hay respaldo del principal partido del gobierno cuesta creer”.

“Este acuerdo es para mejorar las encuestas, se están dando cuenta que parte de sus elementos centrales no le gusta a la gente. Las palabras son muy importantes”

Texto constitucional

Ossandón enfatizó en ciertos puntos que considera que ya venían con poca claridad en la propuesta constitucional. “El tema de hablar de la propiedad de la vivienda y la propiedad es un claro reconocimiento a un problema real que generaron de forma voluntaria en la comisión. Lo mismo con las pensiones”.

“Es un mal proyecto y este es el resultado, normas poco precisas, alejadas del sentido común y de la realidad de los chilenos”, subrayó.

Respecto al resultado de la convención constitucional menciona que: “Falta convicción y hay cosas que evidentemente no van en el sentido de lo que ellos interpretaban. Demuestran que lo que decíamos no era falso”.

“Hay muchos aspectos que hay que mejorar, entre ellos el agua. Hay cosas que si son buenas como la iniciativa popular de ley, el consejo de Gobernadores con el Presidente, me parece que es un buen avance. En temas de seguridad se le pasó el estado de emergencia”, cerró.