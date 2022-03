"Es una torpeza injustificada": Francisco Leturia por trabajos no acreditados de ex alcalde Labbé

El ex alcalde de Providencia y coronel en retiro, Cristián Labbé, habría recibido 26 millones por trabajos no acreditados en la Municipalidad de Colina. Los hechos se dieron a conocer tras una auditoría de la Contraloría que detectó varias irregularidades del ex edil de la comuna, Mario Olavarría.

Sobre estas anomalías detectadas discutimos con Francisco Leturia, abogado y consejero del Consejo Para la Transparencia.

“Hay un problema muy grande que le hace daño a la municipalidad, a la democracia, a la confianza. Esto genera un clima de sospecha en todos nosotros”.

“Las personas que están involucradas en esto son súper expuestas y grandes, saben que están en el ojo de la noticia. No podemos andarlos llevando de la manito para decirles que tienen que justificar los trabajos que hacen”.

“Si un alcalde con la trayectoria que tiene Cristián Labbé no sabe eso, estamos en un problema muy grave. Por algo estamos hablando de eso ahora”.

“Si tú haces una charla agarras tu teléfono, sacas una foto o grabas. Y si te cuestionan, les enseñas tal y tal cosa pero por lo menos acreditas, no cuesta nada”.

“Esto es plata de todos los chilenos, no estamos sobrantes de plata, tenemos miles de necesidades. Si un alcalde cree que es necesario hacer algo, que lo justifique y que rinda cuentas. No nos consta que fue verdad y que se hizo, eso por lo pronto es una torpeza injustificada para un político profesional”.

“Han pasado bastantes en cosas en Chile como para seguir con la tontera de gastar plata en cualquier cosa y no justificarla”.

“La señal que deberían tener todos los alcaldes de Chile, por lo menos para el futuro, es que las cosas hay que hacerlas de otra manera”.

Revisa la entrevista a Francisco Leturia, abogado y consejero del Consejo para la Transparencia.