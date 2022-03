Arnaldo Zúñiga, metereólogo de la DMC: "Es muy probable que nuevamente tengamos un año seco"

Comienzan a bajar las temperaturas matinales en gran parte del país. ¿Ya nos despedimos del verano?

Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se refirió a este cambio de temperaturas en Podría Ser Peor.

“En lo que llevamos de marzo, hoy ha sido el día más helado con estos 8.4ºC en Quinta Normal. En la periferia y en sectores aledaños a Santiago también estuvo bastante helado”.

“Anoche pasó una bagüada, que en términos más normales es una masa de aire frío. Eso permitió que bajara más la temperatura que en días anteriores”.

“El sol está más bajo, hay menos radiación, entonces sí las mínimas empiezan a ser más bajas”.

“Los indicadores están señalando que si bien estamos en una etapa niña-neutro, es muy probable que nuevamente tengamos un año seco en la zona centro principalmente”.

“Eso no implica que no tengamos mañanas frías. De todas maneras va a llover, pero no van a ser lluvias copiosas”.

“Estamos con una niña débil, con una tendencia probable en el invierno hacia lo neutro”.

“Es una conversión y una tendencia en que lamentablemente va a seguir lloviendo menos. Este es un cambio global”.

Revisa la entrevista a Arnaldo Zúñiga, metereólogo de la DMC.