Alcalde de Colchane: "El trabajo de Cancillería no se ha llevado a cabo"

El gobierno prorrogó por 15 días más el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la zona norte del país, producto de la crisis migratoria que se vive desde hace meses.

Sobre esta medida, la zanja en la frontera y el proceso de reconducción de migrantes se refirió el alcalde de Colchane, Javier García.

“Las señales son importantes, eso lo hemos visto sobretodo en la mantención de la zanja y el Estado de Excepción que de alguna manera ha mejorado la sensación de seguridad de los pobladores”.

“El flujo migratorio sigue igual, de alguna forma han buscado otros caminos y rutas más alejadas del pueblo de Colchane. Este fenómeno es complejo y requiere un trabajo multisectorial, por supuesto también requiere de la voluntad del gobierno”.

“Para que opere la reconducción, se requiere de un trabajo diplomático con el país de Bolivia que actualmente se niega a reconducir a venezolanos u otras nacionalidades”.

“El trabajo de Cancillería no se ha llevado a cabo, por tanto, seguimos viendo muchas personas aglomeradas en el complejo fronterizo”.

“Están operando de manera distinta, ingresando por otros sectores más al sur durante la noche, lo cual claramente dificulta la labor del Ejército y Carabineros”.

“El vecino país no está recibiendo a extranjeros que no sean bolivianos, por lo tanto no tiene sentido la reconducción”.

Escucha la entrevista a Javier García, alcalde de Colchane.