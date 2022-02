Ministro de Educación: "Tenemos el desafío de que todos los niños vayan a clases presenciales"

¿Habrá clases presenciales en marzo? El Ministerio de Educación ya alista el protocolo para este retorno a la presencialidad, así como también algunas comunas se están preparando para el cambio.

No obstante, no todos los municipios están convencidos de la reanudación de las actividades en las aulas. Así lo dijo el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien aseguró no estar de acuerdo con el retorno presencial si continúa el peak de contagios.

De este tema conversamos con Raúl Figueroa, ministro de Educación, en Podría Ser Peor.

“Se generó una cultura de cuidarse dentro de la escuela que dio muy buenos resultados”.

“Ahora tenemos un desafío mayor, que es que ya no basta con que los colegios estén abiertos, sino que lo fundamental es todos los niños vayan a clases (presenciales)”.

“Si uno considera la alta vacunación y a eso le agregamos la efectividad de los protocolos que ya fueron probados el año pasado, podemos empezar muy bien este año”.

“Hay un ambiente de un alto consenso, el Presidente electo Gabriel Boric ha dicho que los colegios tienen que estar abiertos”.

“Tanto este gobierno como el próximo estamos en la misma línea: que los colegios estén abiertos. Creo que vamos a poder trabajar muy coordinadamente en el traspaso”.

“Hay un tema más político que tienen las directivas de los gremios y algunos alcaldes. Ellos tienen que ir comprendiendo que tenemos que generar confianza y si empezamos con discursos tan descoordinados, obviamente es más difícil para los papás que tengan esa confianza”.

Escucha la entrevista a Raúl Figueroa, ministro de Educación.