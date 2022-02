Alcalde de Rapa Nui sobre ausencia total del turismo en la isla: "La gente ya no da para más"

El turismo en Rapa Nui está al filo. Tras casi 24 meses cerrados, la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) acusó que Rapa Nui “ya no resiste” en el rubro y emplazó al gobierno a abrir la isla prontamente, antes de que termine su mandato.

Este lunes conversamos con el alcalde de la isla, Pedro Edmunds, sobre las consecuencias que ha provocado la falta de turismo en la zona.

“Llevamos 24 meses sin ninguna economía, nos fuimos a cero. La gente ya no da para más, aquí muy poco influyeron los beneficios que salieron en el continente en 2020 y 2021”.

“En la ayuda de la banca la isla tampoco calificó para eso. La gente alcanzó a sacar el primer, segundo y tercer retiro y con eso algo aguantó, pero eso se concluyó el año pasado. Hoy no tienen nada”.

“Ya entablé conversaciones con las futuras autoridades del gobierno entrante, más que la plata, es gestión. Mucha gente (de la isla), expectante de que el 2021 se abriera, se endeudaron para mejorar sus estados, pagar deudas, etc. Hoy están hasta el cuello con deudas”.

“Mi alma está con el gremio del turismo que quieren abrir, pero yo necesito velar por la gente antes que los recursos”.

“Respecto a este gobierno que ya se fue no le quiero pedir nada, porque estuve 4 años pidiéndole cosas y no me concedieron nada, menos le voy a pedir algo en cuatro días”.

Escucha la entrevista a Pedro Edmunds, alcalde de Rapa Nui.