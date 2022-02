Abogado Cristián Ruiz por clínica clandestina en Las Condes: "En desobediencia podía funcionar"

El lunes se dio a conocer el dramático caso de la muerte de una mujer de 32 años en una clínica clandestina, ubicada en la comuna de Las Condes.

Este centro ya había sido clausurado en 2019, año en que alrededor de 30 mujeres se querellaran contra él.

¿Qué pasó con la justicia? ¿Por qué volvió a operar esta clínica? De esto y mucho más conversamos con el abogado que llevó esa causa, Cristián Ruiz.

“Como la clínica está en Las Condes, la municipalidad y el alcalde en su minuto, estuvieron muy preocupados de tratar de ayudar a las víctimas. Ahí es donde me contactan para yo ponerme a disposición”.

“Hubieron verdaderos sumarios sanitarios e infracciones a ordenanzas municipales. Ha sido largo ese proceso, pero el centro no tiene ninguna autorización para funcionar”.

“En desobediencia podían funcionar, no debían, pero podían. Ellos seguían en la clandestinidad funcionando, o bien burlaron el permiso con otro permiso. Que no nos extrañe que su defensa presente una patente de peluquería, por decir algo”.

“De las 30 chicas que estuvieron en esto, no todas pudieron ir (al Servicio Médico Legal). Muchas de ellas, por no decir el 90%, no fueron al SML porque costaba mucho coordinarse”.

“El SML no tiene peritos forenses cirujanos plásticos. Por lo tanto, siempre se supo que el informe por parte de esa institución sería débil, para luego defenderlo en el juicio oral”

Escucha la entrevista a Cristián Ruiz, abogado.