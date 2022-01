Ignacio Briones por designación de Marcel en Hacienda: "Es una persona de una tremenda trayectoria"

Las reacciones frente al gabinete del presidente Electo Gabriel Boric siguen apareciendo.

Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda y ex candidato presidencial, también explicó su visión sobre el gabinete del siguiente gobierno. En particular, se manifestó frente al nombramiento de Mario Marcel como futuro ministro de Hacienda.

“Me tocó trabajar muy de cerca con Mario Marcel en su rol de presidente del Banco Central, lo conozco muy bien y hace tiempo”.

“Es una persona de una tremenda trayectoria, le tengo mucho respeto y profunda admiración como ser humano y profesional”.

“El banco tiene desafíos muy importantes en materia de control de la inflación, pero sobretodo de defensa de la autonomía de cara a la discusión constitucional”.

“Acá lo que debería preocuparnos es el futuro de la no élite, la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Mario Marcel lo tiene más claro que nadie”.

Repasa la entrevista a Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda y ex candidato presidencial.