Alcalde de Puchunchaví por veraneantes en Maitencillo: "No estamos desbordados"

Maitencillo fue tendencia este fin de semana. Una enfurecida mujer reclamó por el exceso de veraneantes y exigió a los clientes de un restaurant que se fueran de la playa, lo que fue registrado a través de un video que se expandió por todas las redes sociales.

Se trata de una mujer cuya casa está al lado del local de comida, lo que le genera constantemente olores y ruidos molestos. El dueño del restaurant contó que no es primera vez que sucede y que han sido “acosados por los vecinos de al lado”.

En entrevista con Podría Ser Peor, el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, relató los pormenores de este incidente. Además, se refirió al posible “exceso de veraneantes” en la zona.

“Nuestra comuna, por lo diversa que es y dado que tiene tantas playas, todo lo que es la segunda vivienda se transformó en segunda vivienda por la pandemia”.

“Mucha gente no puede salir del país, entonces veranea acá. Sin embargo, nosotros no estamos desbordados, podemos tener una mayor demanda pero nuestros servicios municipales y de salud no están desbordados”

“Aquí hay que dejar muy claro que lo que ustedes vieron en redes sociales, es un problema entre dos vecinos”.

“Tengo entendido que hay un problema que se arrastra desde hace bastante tiempo, lo que pasa es que la patenteN comercial data desde mayo de 2021”.

“Obviamente genera un impacto cuando colocan un local al lado tuyo, y antes no lo había”.

Repasa la entrevista a Marcos Morales, alcalde de Puchuncaví.