Teresa Marinovic por dichos de Johannes Kaiser: "Me choca el feminismo oportunista"

El diputado electo Johannes Kaiser, hermano de Axel Kaiser, se defendió por medio de Twitter por un video suyo en que dice dudar del derecho a voto de las mujeres. En su red social aseguró estar sacado de contexto y que no puso en duda el derecho a sufragio femenino.

Durante el día, salieron a la luz diversas declaraciones por parte del diputado electo por el Partido Republicano, Johannes Kaiser, donde pone en duda si fue buena idea que las mujeres obtuvieran derecho a voto.

Conversamos con la constituyente independiente por el cupo de Vamos por Chile, Teresa Marinovic, para conocer su postura al respecto.

“No me cabe ninguna duda que es humor y sarcasmo. Puede no gustarme su sarcasmo, pero no me aproblema”.

“Cuando uno va a un ambiente bien chileno, escucha chistes como ese y peor que ese”.

“¿Es políticamente incorrecto? Lo es. Es legítimo que haya personas que puede molestarle”.

“A aquellas personas que no les gusta, no voten por él. A los que sí, se reirán con él y volverán a votar”.

Feminismo oportunista

“Me choca este feminismo oportunista. Tenemos un candidato acusado de acoso sexual, acusación respaldada y sin embargo no es tema”.

“Otro candidato presidencial, en tanto, debe salir a responder por declaraciones que ni si quiera son suyas”.

Revisa la entrevista a Teresa Marinovic.