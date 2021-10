Senador Pedro Araya: "La piedra de tope de la discusión del cuarto retiro son las rentas vitalicias"

Foto: AGENCIA UNO

El cuarto retiro continúa la discusión en el Senado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Se espera que los días 25, 26 y 27 de octubre se sesione exclusivamente este nuevo 10%. El próximo miércoles saldría de la Cámara.

“Esperamos tener un acuerdo, así serán indicaciones mucho más fáciles de llevar”.

“En general, el debate con los de derecha hay un tope y son las rentas vitalicias”.

“El problema de no tener 26 votos es que nos iríamos a Comisión Mixta. Si no alcanzamos el quórum en esta instancia, es probable que no salga”.

Revisa la entrevista a Pedro Araya, senador y presidente de la Comisión que está estudiando el retiro del 10%.