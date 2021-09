Camilo Morán, diputado RN: "El cuarto retiro es un proyecto que nos ha dividido desde el principio"

Foto: AGENCIA UNO

En medio de la votación por el cuarto retiro del 10% en la Cámara de Diputadas y Diputados, el diputado Camilo Morán de Renovación Nacional comentó su voto.

“Aprobé el segundo y tercer retiro, pero en este las cosas son distintas”.

“Las necesidades son otras, la gente que recibiría este cuarto retiro es mucha menos”.

“No puedo negarle a la gente que tiene una sola posibilidad y como única alternativa un retiro”.

“Este no es un buen proyecto, no me enorgullece”.

Revisa la entrevista a Camilo Morán, diputado.