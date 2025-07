Wildo y su amistad con José José: "Antes de morir me dijo, te quiero cabron"

Ética y transparencia de BioBioChile

El cantante Wildo, quien recientemente publicó una nueva versión del tema “Como tú” junto al grupo penquista “Emana”, fue parte de Más de Ti Podcast.

Durante su conversación con la periodista Jesenia Urzúa, recordó la amistad que tuvo con el cantante mexicano José José, quien falleció en el año 2019.

“Yo hablé pocos días antes de su muerte con él. Me decía: Yo te quiero mucho cabrón”.

También, se refirió a su pasión por la Universidad de Chile y su intento de ser futbolista.

“Me fui a probar una vez a la U, había como 500 cabros chicos probándose, no me sentí capaz y me fui”, comentó.