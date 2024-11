La victoria de Trump y el futuro político en EEUU: "Tiene una postura altamente aislacionista"

En una reciente entrevista con Tomás Mosciatti, Guido Larson, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, ofreció un análisis profundo sobre la sorprendente victoria de Donald Trump en las elecciones. Larson, quien es máster en Ciencia Política y candidato a doctor en Filosofía Política, destacó varios puntos clave que merecen atención.

“Si uno iba a la previa, yo creo que la mayoría de las encuestas daban un margen pequeño, pero un margen a Donald Trump”, afirmó Larson, subrayando que el promedio de error en las encuestas históricas en EE.UU. es del 4%. Este margen, según él, favoreció al expresidente en un contexto donde pocos preveían una victoria tan rápida y decisiva.

Larson no dudó en calificar la situación como una “derrota de Harris” y una “victoria estrepitosa de Donald Trump”, además de señalar que el Partido Demócrata falló en sus diagnósticos. “Es una derrota del análisis en la previa”, comentó, refiriéndose a la suposición de que la sociedad no votaría por alguien con antecedentes judiciales y un comportamiento considerado vulgar.

Larson criticó la estrategia de los demócratas, señalando que “decir, es el fascista, viene la dictadura, etc., viene el lobo”, no resonó con los votantes que ya conocían a Trump. “Los norteamericanos son expertos en campañas electorales”, añadió, sugiriendo que los ataques no fueron efectivos.

En cuanto al futuro político, Larson planteó preocupaciones sobre el equilibrio de poderes en EE.UU. “¿Quién se puede oponer, quién le puede poner límites a Donald Trump?”, se preguntó, sugiriendo que el nuevo gabinete de Trump podría ser más leal y homogéneo ideológicamente.

Finalmente, Larson concluyó que, aunque hay resguardos institucionales en la democracia estadounidense, “Trump va a tener que enfrentar elecciones de medio término en 2027”, lo que podría influir en su capacidad de gobernar sin oposición.

La entrevista con Guido Larson ofrece una perspectiva crítica sobre el panorama político actual en EE.UU., resaltando la complejidad de las dinámicas electorales y las implicaciones de la victoria de Trump para el futuro del país.