Álvaro Erazo: "Muchas veces los defensores del sistema público son sus principales sepultureros"

Hospitales que no están llegando a fin de año por problemas de presupuesto, enormes listas de espera, incluso en el sistema GES y la crisis de las isapres, son solo parte de la compleja situación en la que se encuentra el sistema de salud en el país. ¿Esto es sistémico? ¿Colapsó el sistema de salud en Chile?

Para analizar estos temas en profundidad, en una nueva edición de La entrevista de Tomás Mosciatti, conversamos con el Exministro de salud, Ex director de FONASA y actual profesor de CLAPES UC, Álvaro Erazo.

Diagnóstico del sistema

“Creo que es una crisis dolorosa. Es una crisis con rostro humano, sin lugar a dudas es así. Claramente es sistémica y me atrevería a decir que está siendo estructural, porque no se vislumbran soluciones”, afirma.

Frente al dilema del cierre de pabellones y la crisis hospitalaria es enfático. “A mí me daría verguenza decir que el problema es porque no han podido conseguir un anestesista, porque está con licencia médica y no queda otra”.

“Alguien tiene que asumir esta reponsabilidad y decirle al país estos problemas los vamos a enfentrar de veras”.

El drama de las licencias médicas

“Claramente el tema de las licencias médicas está demostrando que los sistemas de control están absolutamente caducos”, señala. Y agrega, “los compines hoy día no tienen ni la capacidad ni la legitimidad para hacer su pega”.

Con respecto al aumento de las licencias médicas falsas, sostiene que “acá no puede haber ninguna barrera para perseguir a estos delincuentes no solo de cuello y corbata, algunos de delantal y otros pseudo profesionales de la salud”.

En relación a las responsabilidades y la crisis del sistema dice que “yo creo que la ministra no puede hacerlo todo. Aquí hay responsabilidad de la subsecretaría y los directores de servicio”.

“Aquí hay que hacer una evaluación radical, porque lo que no puede pasar es lo que está ocurriendo en el San Borja. A ese director de hospital yo lo echo. A mí me parece de verdad una respuesta de enseñanza media, por no decir de primaria”.

