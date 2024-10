Diputado Videla y crisis de seguridad: "La solución es que saquen a Eduardo Vergara"

La crisis de seguridad en la zona norte y el debate por el control migratorio se han tomado la agenda durante los últimos años.

En una nueva edición de La entrevista de Tomás Mosciatti, conversó con el Diputado independiente de la Región de Antofagasta, Sebastián Videla, quien fue bastante crítico con respecto a las medidas que se han tomado en esta materia y, además, abordó otros temas como los recientes casos de corrupción, el financiamiento a TVN, entre otros.

Una deuda en seguridad

Si bien reconoce que votó por el Presidente Boric, el diputado afirma que el Gobierno tiene una deuda con el tema de seguridad. “No lo han reconocido. Creo que no ven la realidad que a lo mejor vemos los que estamos en terreno, los que hemos estado viendo el robo de vehículos, el crimen organizado”.

Con respecto al rol del subsecretario de Prevención del Delito es tajante: “No me gusta para nada. Hemos insistido de que él debería dar un paso al costado, hemos insistido con varios parlamentarios que nos apoyen en esta medida”.

“En el hemiciclo dije que era un trabajo nefasto del subsecretario Vergara y a los dos días sacaron al encargado de prevención del delito de Antofagasta, cosa que para mí no me parece, porque no es la solución. La solución es que saquen a Eduardo Vergara, que aparece con cifras pensando que la seguridad está bien en Chile, cosa que en la realidad no es así”.

En relación al balance que hace de estos casi 3 años de gobierno en materia de seguridad dice que “obviamente hay decepción. El norte es poco escuchado y eso nos preocupa”.

Tanto el Presidente como la ministra Vallejo han señalado que estamos bien, sin embargo Videla difiere. “Les diría que no les creo. Las cifras que ellos dan a conocer no son las reales. Viven en otro mundo, porque hoy día a la gente la estan matando en las calles, eso es lo que vivimos”.

Fronteras y migración

El alcalde de Colchane ha señalado que pasa gente todos los días, pero las autoridades afirman que la situación en la frontera está controlada. “No estoy de acuerdo cuando dicen en el Gobierno que está controlado. Yo creo que no quieren ver la realidad y muchas veces la ideología de algunos sectores juega en no poder tomar acciones”.

Ante los anuncios del Subsecretario Monsalve afirma que “nos llevamos en comités y la acción y los hechos cuándo”.

