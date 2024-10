Un año del conflicto en Medio Oriente: Análisis de la guerra y sus consecuencias globales

En el marco del primer aniversario del conflicto en Medio Oriente, el ex embajador de Chile y analista internacional, Samuel Fernández, ofreció una perspectiva crítica sobre la situación actual en una nueva Entrevista de Tomás Mosciatti “Se ha cumplido un año de la guerra en el Medio Oriente. Digo guerra porque hay guerra. Se emplean cañones, ejércitos, blindados, drones, hay bombardeos aéreos, hay de todo”, afirmó Fernández, subrayando la magnitud del conflicto que enfrenta a Israel con Hamas y Hezbolá

Fernández destacó que, a pesar de los esfuerzos militares, “no ha funcionado nada” en términos de objetivos alcanzados. “¿Logra la victoria Israel con todo lo que ha hecho? No, todavía existe Hamas, se ha extendido Hezbolá de Líbano”, señaló, enfatizando el impacto devastador en la población civil y la falta de progreso en la causa palestina. “¿Alguien toma en cuenta en las conversaciones realmente el interés palestino o están supeditados a lo que esté pasando por los movimientos terroristas?”, cuestionó.

El ex embajador también criticó la ineficacia de las Naciones Unidas en la resolución del conflicto, afirmando que “no hay ninguna conversación de paz, no hay nada que esté funcionando”. Fernández advirtió sobre un “vacío de poder mundial gigantesco”, donde líderes como Joe Biden y Xi Jinping no logran ofrecer un liderazgo efectivo. “La organización colectiva por excelencia, la ONU, Consejo de Seguridad, totalmente detenido, paralizado”, agregó.

A pesar de la desoladora situación, Fernández expresó una leve esperanza en que “se fusionen determinados tipos de mayorías de los países que presionen a los que toman decisiones”. Sin embargo, reconoció que “no hay condición” para que esto ocurra en el corto plazo. “El hecho de buscar acuerdos y soluciones razonables lleva al desmoronamiento”, concluyó, reflejando la frustración ante la falta de progreso en la búsqueda de la paz en la región.

La entrevista con Samuel Fernández ofrece una visión profunda y crítica sobre un conflicto que continúa afectando a millones de personas y plantea interrogantes sobre el futuro de la paz en Medio Oriente.

