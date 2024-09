Jorge Riesco y venta de Quebrada Blanca: "Creo que esto es raro. A nosotros, los números no nos dan"

Una serie de críticas generó el polémico y reciente acuerdo entre Enami y Codelco para la venta millonaria del 10% del proyecto minero Quebrada Blanca.

Los cuestionamientos sobre este negocio no son solamente por el secretismo, sino también por el valor que se le habría asignado a este bien.

En una nueva edición de La entrevista de Tomás Mosciatti, conversó con el abogado Jorge Riesco, Presidente de Sonami, quien reveló sus principales preocupaciones sobre este acuerdo y porqué ha sido unos de lo más grandes críticos del tema.

Quebrada Blanca y Enami

Hoy, Quebrada blanca es una empresa donde el socio mayoritario es una empresa australiana, pero esto no siempre fue así. La propietaria original de este yacimiento, era nada menos que la Enami, la cual hoy posee un 10%. Este porcentaje es muy particular, ya que le da el derecho a tener directores, pero no le da la obligación de contribuir aportes de capital bajo ningún respecto.

“Cuando Enami privatizó algunos proyectos, tomó ciertos resguardos. Recordará que en Disputada de Las Condes también era de Enami y esta se reservó una opción de recomprar el 49% de la empresa en caso de que le conviniera hacerlo. Esta opción, también fue transferida a Codelco en una cifra que también se le impuso a la Enami hace muchos años”, comentó Riesco.

Además, sobre el acuerdo entre las dos empresas estatales agregó que: “Yo creo que esto es raro. A nosotros los números no nos dan. Si una inversión de 8.700 millones no puede valer el 10% de eso, parece que hay algo raro”.

Un acuerdo secreto

A pesar de que Sonami tiene dos directores designados en Enami, Riesco sostiene que todo lo relativo al acuerdo ha sido muy extraño y en absoluto silencio. “A los directores de la Enami, designados por nosotros, se les impuso una especie de mordaza en esto. A ellos se les ha impedido divulgar o comentar cualquier aspecto de esta operación durante todo este tiempo”.

“Yo mismo hablando con el presidente de Codelco le pedí su colaboración, en el sentido de que pudiéramos llegar a una solución que significara que para Enami no hubiera un perjuicio en este tema. O que, por lo menos, Codelco no se hiciera una pasada a propósito de esto, como había pasado en ocasiones anteriores”, afirmó.

Te invitamos a ver la entrevista completa en Bio Bio Tv.