Raúl Sohr y la guerra en Ucrania: "La victoria rusa está en neutralizar al país por un largo tiempo"

A más de dos años desde su inicio, la invasión de Rusia a Ucrania ha resultado en más de 6,3 millones de ucranianos refugiados en todo el mundo, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Este conflicto ha generado una urgente necesidad de ayuda humanitaria en el interior del país, donde más de 5 millones de personas se encuentran desplazadas debido a la guerra.

Por otro lado, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más de 35 mil personas han muerto como consecuencia de la guerra en la franja de Gaza, donde Israel y Hamás han estado involucrados en un conflicto que lleva siete meses, y donde el 60% de los fallecidos son mujeres y niños.

En una nueva edición de La entrevista de Tomás Mosciatti, se conversó con Raúl Sohr, sociólogo, periodista y analista internacional, quien en esta oportunidad analizó los conflictos que se presentan a nivel mundial y sus proyecciones a futuro.

Invasión de Rusia a Ucrania

“La victoria para los rusos podría concretarse con la neutralización de Ucrania por un largo periodo histórico, con el fin de que renuncie de manera explícita y permanente a la Organización del Atlántico Norte (OTAN)”, sostuvo Sohr.

Lo anterior tiene su fundamento en el inicio de la guerra, donde esta alianza habría permitido tener “a Estados Unidos y a occidente en las fronteras de Rusia”, sostuvo.

“Esta guerra es una paradoja, todo el mundo pensó que iba a ser muy moderna y, sin embargo, es una guerra de trincheras que tiene muchas similitudes con la Primera Guerra Mundial, hay una curiosa combinación de tecnología en una guerra estática, en que los soldados son masacrados en trincheras”, destacó.

“Si se mantienen las condiciones actuales y la guerra continúa es probable que Rusia se quede con una buena parte de Ucrania”, enfatizó.

Por otro lado, el conflicto tiene un impacto a nivel mundial que involucra a grandes potencias. Por ejemplo, comentó que “China tiene un pragmatismo político absoluto y vela siempre por sus intereses que hoy coinciden con Rusia, de forma que está cada vez más enfrentado a Estados Unidos”.

Conflicto en la Franja de gaza

“Creo que la derrota moral de Israel ya ha tenido lugar o lo tendrá muy pronto”, comentó el analista.

En ese sentido, “en general, en el mundo hay una censura muy grande respecto del comportamiento que ha tenido Israel en relación al número de muejres, niños y civiles muertos”, agregó.

Por lo anterios, “Israel no ha encontrado en el camino una solución, es decir, no basta con ganar una guerra destruendo parte de tu enemigo, tiene que haber un plan de reconstrucción y una propuesta, si no hay respuestas ante esto no hay forma de salir del conflicto”, enfatizó.

