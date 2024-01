Orlando Sáenz: "Pinochet era impermeable a la ideología, ni de derecha, ni izquierda. Era pragmático"

En una nueva edición de La Entrevista de Tomás Mosciatti, se conversó con Orlando Sáenz sobre las múltiples vivencias que ha tenido. Él es un ingeniero, empresario y escritor, conocido por sus obras: Testigo Privilegiado y, recientemente, Aventura de un Testigo Privilegiado.

“Fueron circunstancias extraordinarias que provocaron situaciones extraordinarias” exclamó Sáenz, haciendo referencia a la posibilidad de conversar y conocer a figuras importantes durante su vida.

Orlando ha conocido a personas relevantes de la Segunda mitad del siglo XX, incluyendo un Rey.

Con respecto a si tuvo suerte, respondió afirmando su teoría de que el destino no existe.“Que la vida está escrita antes que uno nazca no es cierto, pero que hay un factor que influye, no hay duda”.

Reflexionó sobre todos los individuos que se han cruzado en su vida y llegó a la conclusión de que Salvador Allende fue uno de los más peculiares.

¿Cómo era Allende?

“Allende era un fenómeno extrañísimo, un marxista en la presidencia de la República de Chile, es un hecho extrañísimo”, así lo describió el escritor.

Respecto a su papel como opositor del ex-presidente, afirmó que: “Yo creo que Allende era un hombre honesto en torno a sus conceptos básicos, no creo que haya sido nunca un corrupto”. Sáenz quizás no estaba de acuerdo con los ideales, pero no considera que haya realizado malas prácticas durante su gobierno.

“Era un hombre inescrupuloso, en torno a sus fines, último en política. Como son en general los izquierdistas de ultra izquierda”, continuó describiendo el entrevistado.

Sobre sus opiniones respecto a la visión que tenía el político: “Un marxista no ve el bien y el mal como lo vemos los demás”.

Reacciones y medidas tomadas por Allende:

“Él tomó medidas de alto nivel” inició. “El día que yo le mostré el documento, horas después, Allende salió a la televisión a decir “se ha descubierto esto y es inaceptable”.

“He hecho una investigación urgente y estoy pidiéndole la renuncia a todo el equipo” mencionó las palabras que dijo Allende y a la vez lo comparó con la forma de reaccionar de los mandatarios en la actualidad. “Allende se dio cuenta que esto iba a provocar un escándalo” sentenció.

Según el entrevistado “Allende tenía una sensibilidad política, tratando de tapar un escándalo con complicidad y evidente. Es una cosa más corrosiva de lo que se puede pensar a primera vista”.

Lógica militar y política de Pinochet:

También se le preguntó sobre Pinochet, específicamente, a quien comparó con Hitler: “las ganó todas mientras manejó las cosas en la lógica militar, las perdió todas cuando se pasó a la lógica política”, afirmando su opinión sobre la estrategia empleada.

“Pinochet era impermeable a la ideología, no era un hombre de derecha, ni de izquierda. Era un populista pragmático“, explicó Sáenz.

“Fue muy reacio a meterse en problemas ideológicos”, continuó.

Todo esto fue mencionado por el entrevistado en su libro, no obstante, hay ciertos detalles que quedaron ocultos, como lo es la identidad del Coronel X.

“Nunca, porque estoy ligado por un compromiso”, respondió ante la pregunta de si revelaría o no su nombre.

“Él me pidió que nunca revelara quién era y qué es lo que había sido” Explicó Sáenz. Sin embargo, luego aclaró que “era un Coronel en retiro y toda su formación era en torno a la inteligencia militar”.

Finalmente, revela cómo lo conoció “ese me lo presentó Pablo Rodríguez, no sé de dónde lo sacó” afirma.

Opinión sobre la situación de Chile:

Asimismo, siendo un hombre que ha vivido tan de cerca los cambios en Chile, se le preguntó por su opinión respecto a la situación actual del país. “Chile está metido en un lío muy gordo, va a tener un periodo muy duro y difícil” respondió Sáenz.

“Yo soy bastante pesimista del futuro inmediato de Chile y lamento que el plebiscito reciente a mí me ha mostrado un país resignado” declaró duramente el entrevistado respecto a los varios intentos del país por cambiar la Constitución.

“En un país que estando tan mal como Chile está, tiene por delante la posibilidad de cambiar el destino y elige la continuación de Estado, elige seguir como estaba” continuó Sáenz.

Sobre el ideal que se tenía al inicio de los plebiscitos, expresa que “A lo mejor el cambio no era el ideal, pero era un cambio”.

“Yo no sé si es sin darse cuenta o no tener el valor para enfrentarlo”, comentó el entrevistado.

“Optó por la comodidad de seguir cómo está”, concluye finalmente sobre la decisión tomada en las últimas votaciones.

