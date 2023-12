Analista y plebiscito: "Si gana el "A favor", el Gobierno cierra por fuera, es su muerte política"

En una nueva edición de La Entrevista de Tomas Mosciatti, se dialogó sobre el próximo plebiscito constitucional, el Gobierno, política y economía junto a Jorge Navarrete, abogado, columnista y analista de la realidad nacional.

“Los chilenos extrañamos el hecho de votar por algo que nos seduzca, solemos votar por el mal menor” afirmó el analista sobre las elecciones que se han dado durante el último tiempo en el país.

A pocos días de un nuevo plebiscito constitucional han ocurrido diversos casos mediáticos, por lo que surge la incógnita de si esto influirá en la votación del domingo, Navarrete opina que “lo que ocurrió por estos días podría haber alterado de manera sustancial las preferencias de los usuarios”.

Para el analista político, si gana la opción “En contra”, “la izquierda no tiene nada que celebrar esa noche”, ya que “es inconsistente con lo que decían, no solo hace un año atrás, sino que hace una década”. Este proceso ha sido polémico, “el hecho de que la izquierda haya tenido que optar por quedarse con la constitución de Pinochet, la que tanto se cuestionó… No creo que haya que celebrar” sigue. Por otra parte,”si gana el “A favor”, el Gobierno cierra por fuera, es su muerte política”, aseguró.

Sobre las problemáticas en el ámbito político, “Una de las mayores tragedias de la izquierda, -que veía un espacio de ventaja ante la derecha-, defraudando una y otra vez, lleva a los sectores a alejarse” explica el columnista sobre las preferencias de la gente.

Radiografía del Presidente Gabriel Boric:

Jorge Navarrete realizó una radiografía al presidente: “Considero que el Pdte. de la República es inteligente, tiene una profunda vocación pública y es una persona bien intencionada. Llegó a la Moneda antes de lo que él mismo esperaba, por lo tanto se ha notado la falta de experiencia y preparación” añadió.

“Tenemos un presidente que dice todo lo que piensa”, el invitado planteó que esto se puede tomar como una virtud, pero él lo considera más como un defecto.

Además el abogado mencionó que “el diputado Gabriel Boric no piensa como el presidente”, explicando sus opiniones políticas.

Promesa de campaña: “Educación pública, gratuita y de calidad”

Para el entrevistado “era un anhelo genuino que exageraron al punto tal, que la gratuidad en términos universitarios es lo más regresivo que hay. La promesa no era falsa, pero llegando al Gobierno se dieron cuenta que no tenían las herramientas para plasmar lo que había sido una promesa de campaña”, comenta.

Influencia de los casos mediáticos en la política:

Con relación a cuánto afectan los casos mediáticos al entorno político, Navarrete dice “muchísimo, entre más alto, se cae más fuerte. Cuando uno defendió que su base de legitimidad fundamental, tenía que ver con un estándar moral distinto al de sus antecesores. Esto es completamente terminal y pega en la línea de flotación del Gobierno”.

Con respecto a la situación del ministro de Vivienda, Carlos Montes que ha estado bajo el ojo de la atención, “Lo qué hay que preguntarse no es por qué Montes no se ha querido ir, sino ¿por qué el presidente no ha sacado a Montes?”.

Situación económica de Chile:

Chile está detenido económicamente desde hace mucho tiempo. Ante la interrogante de si hay alguna posibilidad de revertir esto, el experto comenta lo siguiente: “hay alguna, pero bien remota desde el punto de vista de su ocurrencia. Y es declarar una suerte de estado de emergencia, no solamente en seguridad, sino que en crecimiento económico. Son nuestras dos principales prioridades”.

