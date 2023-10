Habla candidata a las presidenciales en Venezuela: "Puedo competir contra Nicolás Maduro"

En una nueva edición de La entrevista de Tomás Mosciatti conversamos sobre las elecciones primarias de Venezuela junto a Delsa Solórzano, candidata presidencial de Encuentro Ciudadano.

Políticos opositores venezolanos aspiran a convertirse en el candidato unitario que se enfrente al chavismo en las presidenciales de 2024, pero solo uno lo logrará. Será el que gane las internas del 22 de octubre, para las que se inscribieron ante la Comisión Nacional de Primarias.

¿Hay condiciones de transparencia para realizar estas elecciones?

“En Dictadura esa respuesta no puede ser positiva, acá todo es un reto desde la conexión hasta el acceso a los medios de comunicación social. Enfrentar a la Dictadura con toda su persecución diariamente con las terribles condiciones que ello implica dificulta el ejercicio de la política y la ciudadanía como tal. Vivimos bajo asedio permanente tratando de escapar de la Dictadura. Sabemos que enfrentamos un reto que no es sencillo. Lo importante es la determinación de toda la nación de ejercer este acto de rebeldía. Pretender realizar un ejercicio democrático en plena Dictadura, es un acto de rebeldía”, asegura sobre las elecciones del 22 de octubre mientras insiste en la transparencia y garantías del proceso opositor.

La candidata presidencial de las primarias explica: “Hugo Chávez llegó al poder usando la democracia y las oportunidades que le dio para acceder al poder, derrotar la democracia y convertirla en el sistema dictatorial. Hay que utilizar los pocos espacios que tenemos para acceder al poder y recuperar la democracia en Venezuela”.

“Hablo desde la centro derecha, nadie me obliga a serlo, no es ningún beneficio, en Venezuela declararse de centro derecha es un motivo adicional para la persecución política”, comenta mientras explica su vida familiar de dirigentes políticos comunistas y la división del país debido a los extremos.

Muchos de los candidatos que forman parte de esta papeleta han denunciado haber sido víctimas de violencia. Sobre esta situación, Solórzano habla de la investigación que está realizando el Ministerio Público y los eventuales resultados de esta. “No lo hay ni lo va a haber. He recibido varios atentados, tengo heridas de bala en mi cuerpo. La gente ha sido testigo de que me han disparado, que han allanado mi vivienda, que han ingresado los círculos bolivarianos. Me persiguen de manera constante e impiden mi transitar por el país”, comenta sobre las violaciones a los derechos humanos de las que ha sido víctima, como también otros ciudadanos que levantan la voz.

Enfocándose en el proceso presidencial que se realizaría en 2024, la candidata insiste en que las posibilidades de transparencia son escasas, pero que no es opción rendirse.

La candidatura de María Corina Machado

Convertida en el rostro del ala más radical del antichavismo, Corina Machado se ha encumbrado en los sondeos.

Lo anterior, pese a que la Contraloría General de Venezuela anunció la inhabilitación de Machado para competir por un cargo de elección popular por un total de 15 años. De mantenerse esta medida, en teoría no podría competir.

La división de los liderazgos de oposición

“Leopoldo, Antonio y Juan no están por la Dictadura, porque tienen orden de captura en Venezuela. Si estuvieran aquí estarían o presos o asesinados. Los tres tuvieron gravísimas amenazas de muerte reales. Así como algunos escapan de la crisis humanitaria y la persecución política, ellos decidieron no poner en manos de la Dictadura su integridad, seguridad y libertad, por eso no están aquí. Hoy tienen un espacio de lucha distinto, en el exilio. Levantar sus voces en los países que se encuentran”, explica sobre las diferentes trincheras opositoras tanto dentro como fuera del país.

La candidata aseguró que actualmente se encuentran en un proceso de renovación de los liderazgos, “Son 25 años, hay razones hasta humanas, la gente se muere. Es lógica la renovación. Cuando empecé a enfrentar la Dictadura era dirigente estudiantil. Lo importante es que no nos vamos a rendir, lucharé hasta que Venezuela tenga democracia”, zanja.

Lula Da Silva y sus declaraciones sobre Maduro

El mandatario brasileño aseguró que la crisis en Venezuela se debe a “una narrativa que acusaba al Gobierno de Maduro de antidemocrático y autoritario”.

“Eso no es relato, son crímenes de lesa humanidad. Es triste y doloroso que se haga complice de alguna manera. Ser indiferente a la Dictadura, a la violación de los derechos humanos”, asegura la candidata presidencial de Encuentro Ciudadano, mientras insiste en las complicidades de América Latina.

Y cierra: “Los derechos humanos no tienen frontera ni ideología”.

En la entrevista se conversó sobre el comportamiento del régimen venezolano de Nicolás Maduro y las relaciones internacionales.

“Las relaciones diplomáticas de Venezuela tienen que ser con países democráticos, sin importar si son de derecha o de izquierda”, asegura la candidata.

“Para que haya reconciliación debe haber justicia y una revisión de los sistemas que lo administran, no hay separación de poderes”, concluye.

Y finaliza con el mensaje: “Venezuela tiene 25 años viviendo en la nación de la venganza”.

