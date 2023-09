Economía en América Latina: "De los países grandes Chile es el que peor va a estar"

En una nueva edición de La entrevista de Tomás Mosciatti vamos a hablar de economía en América Latina, ¿Cómo estamos parados frente al mundo?, la situación en Argentina y cómo las tecnologías han afectado a los países.

Para profundizar en este tema, tomamos contacto con Claudio Loser, Director de Centennial Group y ex Director para el hemisferio occidental del FMI.

Hablamos sobre las predicciones de la Cepal sobre la economía. “Dice que América Latina va a crecer 1,8% de acuerdo a los pronósticos más cercanos y 2% en el año que viene. Estamos hablando de los mismos números. América Latina es la gran desilusión para nosotros. El desempeño de la región en términos per capita es el peor entre los países emergentes”, dice.

“De los países grandes Chile es el que peor va a estar. Ha habido temas como el precio del cobre, la inflación y medidas de tasa de interés y un relajo en la política fiscal, eso se está notando fuertemente ahora. Chile era una maravilla pero ya son diez años que las cosas se complican. Colombia y Perú tienen problemas con sus circunstancias políticas que afecta directamente a su economía”, explica Loser.

Además agregó que “América Latina es la región emergente con menores perspectivas de crecimiento y no es algo relacionado a los términos de intercambio, si no que políticas institucionales débiles. Lamentablemente lo que dice Cepal es posible a menos que haya un cambio en políticas económicas en nuestros países”.

“Hay una visión de que si yo quiero algo se va a dar, no queremos entender las restricciones verdaderas. Ese es el problema. Vamos a repartir porqué la gente quiere y no importa las consecuencias, el crecimiento va a venir porque si puedo imprimir más billetes puedo crecer”, asegura Loser sobre la forma de manejar la economía en los países de América Latina.

En la entrevista además se explicó el funcionamiento del círculo virtuoso: ahorro, inversión y crecimiento; y la realidad en los países que vieron la bonanza y no ahorraron. “Es una enfermedad que tiene de 10 a 15 años, aunque pudo empezar antes”, afirma.

Y agrega que “Hay una crisis que no se justifica ciertamente, hay un tema de la distribución del ingreso, la visión que existe es que hay que distribuir lo que hay, en vez de decir mejoremos la educación, la salud, incorporemos a la gente para que trabaje. Es uno de los problemas institucionales más serios de América Latina”.

“Nos falta visión de Estado en el manejo económico”, asegura Loser.

Sobre Argentina y su manejo económico, el experto realiza una radiografía de la actualidad económica. “Es la mayor desilusión de América Latina, no voy a incluir a Venezuela. ¿Cómo un cuerpo tan sano, uno puede tener una situación con todos estos órganos que no funcionan y no se manejan bien? Argentina tiene recursos naturales y agrícolas extraordinarios. El capital humano también es muy bueno. Tenemos el problema de esta clase política, muy metida en sí mismo y que no entiende. Quiere dar circo ahora y se olvida de dar pan”, y agrega que hay un indicador importante por el que se vive esta situación.

“Tenemos una mentalidad conspirativa donde se culpa a los de afuera. Eso lleva a un mal manejo. Argentina junto con Ecuador son los programas que más han tenido con el Fondo Monetario. Es una situación insostenible”, comenta.

Sobre la inflación que vive el vecino país, Claudio Loser dice que tiene un sistema cambiario complejo e imposible de navegar en toda la región, “fundamentalmente este Gobierno no le hace caso en términos de la disciplina fiscal. Esto ha llevado a una inflación que no se veía en muchos años”, dice.

“Macri se equivocó, dejó un país con una deuda importante pero con una situación que se podía manejar mejor de lo que se hizo”, explica Loser.

También se refirieron a la dolarización que propone el candidato presidencial argentino Javier Milei. “La Argentina no puede darse el lujo y pasar a un sistema dolarizado, no es garantía, en resumen ¡no!, hay que tener disciplina, pero no es la fórmula milagrosa”.

Claudio Loser asegura que “La dolarización tiene 2 temas importantes: pasar de pesos a dólares y eliminar el Banco Central. Esto elimina la posibilidad seria del control del sistema financiero nacional. Se pierde la capacidad de adaptarse a los cambios que ocurren”.

