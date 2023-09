Autor de "El loco" la historia de Milei: "Le ha contado a conocidos que tiene un gabinete de perros"

En una nueva edición de La entrevista de Tomás Mosciatti conversamos con Juan Luis González, periodista de Revista Noticias y autor de “El Loco: la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política Argentina” para profundizar en este camino a la presidencia del economista y la gran sorpresa que ha generado en las papeletas ad portas de las elecciones.

¿Quién es Javier Milei?

“Hoy por hoy para muchos, para el 30% del país es la esperanza de un futuro mejor, para otros es la encarnación de grandes medios. Una revelación, un hombre profundamente solo que tuvo una vida muy compleja. Sufrió mucha violencia en su infancia, bullying, falta de amigos. hay una línea que une la soledad y su llegada a la política”, explica el periodista.

Y comenta que Milei está convencido que su perro Conan fallecido en 2017, es su hijo. “Todo el tiempo lo tiene muy presente. Cuando muere él no lo admite y entra en un camino esotérico. Está convencido que Dios lo eligió y tiene diálogos con él”.

“Era literalmente su hijo, pasaron 15 navidades y años nuevos juntos, solos. Era su tapón de la soledad. Milei tuvo su primera pareja a los cuarenta y tantos y su primero amigo a los treinta. En su vida aparece un brujo de nombre Gustavo que contó como fue que trabajaron y la médium que lo convenció de que los perros no mueren, si no que reencarnan”, cuenta González.

El autor explica que Milei se mete en política debido a todas estas visiones y el llamado de Dios que le da esta misión. “Hay un componente mesiánico en Milei muy marcado”.

“El brujo llega cuando muere Conan. Milei se negaba a estas terapias. Ambos eran anarcocapitalistas. Hay un momento donde se resigna y comienza a abrazar estas ideas. Lo convencen de que sus perros tienen poderes. Le ha contado a algunos conocidos que tiene un gabinete de perros”, comenta el periodista.

Y pone una reflexión ¿Qué hace un país inestable si tiene un líder inestable, si lo gobierna un líder inestable? “Milei toma decisiones en al realidad en base a su gabinete de perros clonados, a sus charlas con Dios, no es el vínculo de un creyente normal”.

El autor también se refirió a la zona gris que existe con las empresas de clonación que te piden los genes y te entregan el resultado.

En la entrevista se conversó sobre el ambiente del departamento de Milei y su convivencia con su perros clonados.

“Hay dos Milei: uno que es el violento, irascible, que no dialoga, que al que tiene en frente lo ve como enemigo; el otro es tierno, cordial, buen tipo, el niño que no tuvo amor jamás, es el que aparece cuando le dan lugar en su mesa”, dice el autor sobre cómo ve la imagen de este candidato.

Y agrega, “me preocupa esa soledad al cuadrado del Milei solitario más la soledad del poder y qué puede pasar en ese laberinto tan complejo que es su cabeza”.

Juan Luis González contó detalles de la vida familiar de Javier Milei y su relación con sus padres.

¿Quiénes son Alan y William Schlenker?

“Son los barra brava más conocidos en la historia de Argentina, borrachos del tablón que son de la barra de River Plate. Tuvieron un caso famoso, el asesinato de Gonzalo Acro. Tienen cadena perpetua”, explica y profundiza en este suceso.

“Milei se autopercibe como libertario”, dice y cuenta el misterio del arriendo del Luna Park por parte de Sebastián Lombardi, un cercano de los Schlenker.

¿Qué tan cierto es la venta de candidaturas por parte de Milei?

“Es más que una manera de entender la economía, es como una religión para él. Es como decir que está bien la venta de órganos, de niños, contaminar un río por una prensa, la libre portación de armas, lo extrema. Que si alguien quiere ser parte de un partido, tiene que poner la plata”, explica González.

“Ves venta de candidaturas, aprietan a legisladores o diputados de la Libertad Avanza para que entreguen los contratos de los asesores que le corresponden a cada legislador. Muchas de estas cosas que suceden en el mundo de Milei y en la Libertad Avanza no las inventó Milei, vienen de antes, lo que pasa es la bandera que se pone y cómo termina cayendo en las mismas prácticas.

“Lo que se ve es que salvo Milei todas las otras figuras son de bajo vuelo, hubo una intención de no dejar a nadie que pudiera competir con el líder”, comenta el periodista sobre el partido político Libertad Avanza.

“Se presenta como liberal pero cuando rasgas un poco encuentras conservadurismo”.

Sobre los aliados de Milei, González dice: “Es parte de las novedades que trae la nueva derecha. Se le asocia a factores de poder mediático, político. Los grandes empresarios de la Argentina no le tienen confianza, él no se hace el loco, es el loco, no hay nada de actuación, por eso yo creo que le va tan bien, se le percibe genuino”.

¿Gana Milei las elecciones?, el autor asegura que le puede ir bien. “Me cuesta pensar que no vaya a crecer. Lo tienen en 38 puntos, a 2 de ganar en la primera vuelta. Queda un mes para las elecciones”.

El libro “El Loco: la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política Argentina” de Juan Luis González llega el 1 de octubre en formato físico a nuestro país.

Revisa la entrevista completa en Bio Bio Tv.