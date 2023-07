Ex subdirector jurídico del SII por rol fiscalizador en Caso Fundaciones: "Está al debe"

En una nueva edición de La Entrevista de Tomás Mosciati, el ex subdirector jurídico del SII, Critian Vargas, explicó su rol fiscalizador, y su fallida postulación al cargo de Fiscal Nacional.

En ese sentido, partió comentando que “hay una buena política y una mala política. En nuestro país, parece prevalecer una mala política”. Respecto al proceso de postulación a Fiscal Nacional en el que participó, dijo que “se corría el riesgo de repetir un proceso de enorme deslegitimación de una autoridad (…) que hoy parece más importante que nunca”.

En las misma línea, argumentó que “la última vez que se hizo ese nombramiento, antes del actual (Ángel Valencia), con el señor (Jorge) Abbott, fue en el marco de las operaciones destinadas a detener las investigaciones por el financiamiento ilegal de la política”.

“Está al debe”

De la misma manera, el ex subdirector jurídico del SII explicó que la institución tiene la obligación de investigar y fiscalizar a las fundaciones que pudieran estar cometiendo delitos o irregularidades. Sin embargo, enfatizó que la institución “está al debe” en esta materia. “Las fundaciones no están exentas del impuestos que deben pagar, por ejemplo, de primera categoría, son sin fines de lucro, pero igual pueden obtener ganancias, sólo que no las pueden repartir entre quienes la conforman”, detalló.

Asimismo, argumentó que “es importante que las instituciones funcionen, que cumplan los fines y objetivos para los que están diseñadas (…) Si de un conjunto con facultades para fiscalizar el cumplimiento de las leyes en esos casos. Por ejemplo, tratándose de tributos, esa fundaciones han pagado los impuestos debidos o quienes hicieron los aportes han cumplido con las obligaciones tributarios. Todo eso es importante investigar, sobretodo tratándose de dineros públicos, si esos dineros han sido obtenidos de forma regular o irregular”.