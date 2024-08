Auditora acusa que banco obliga a hacer trámites con huella digital y autorizar esos datos a empresas

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial Una auditora de La Radio denunció que al acudir al Banco Itaú para realizar un trámite, solo podía hacerlo utilizando su huella digital, y se percató de un texto que autorizaba el uso de sus datos por las empresas Acepta y Autentia. Ante esta situación, Norma expresó su desacuerdo con la autorización y consultó al banco, quien le explicó que están trabajando en el tema, ya que hay clientes que no están de acuerdo con la medida. A pesar de su preocupación, Norma tuvo que utilizar su huella para completar el trámite. El abogado experto en protección de datos, Martín Mois, señaló que, en general, la ley vigente permite este tipo de recolección y tratamiento de datos personales. No obstante, cuestionó la amplitud de la autorización y la falta de especificidad sobre la comunicación de datos a terceros. Además, recordó que los titulares de datos personales tienen derechos, como solicitar información, rectificación y oponerse al tratamiento de sus datos. Desarrollado por BioBioChile

Una auditora de La Radio acusó que al ir a realizar un trámite al Banco Itaú, sólo podía realizarlo utilizando su huella digital. Sin embargo, se percató de un texto que autorizaba la utilización de los datos asociados a la huella a dos empresas: Acepta Spa y Autentia S.A.

Frente a esta situación, el Expreso Bío Bío se contactó con Norma, quien detalló que dicho texto “está al lado del lector de la huella, que es para validar la identidad, y dice que por medio de eso el usuario, o sea, en este caso, yo, autorizo a que los datos sean tratados”, por las empresas antes mencionadas.

Aquello le llamó la atención, motivo por el que este viernes fue nuevamente a una sucursal de la institución bancaria e hizo sabe su incertidumbre.

“Dije ‘no estoy de acuerdo con eso ¿Cómo lo hago para poder hacer el trámite?’ ‘Con la huella’, me dicen”.

“Yo estoy de acuerdo con el banco, porque sé que me tienen que identificar, pero aquí estoy autorizando algo que no autorizo”, agregó,

Así, Norma siguió relatando que “hablé con el jefe y me dijo que así era, que saben que es un tema y lo están trabajando. Me dijo ‘hay personas como usted, que no están cómodas con esto, y hay gente a la que no le lee la huella"”.

“Tuve que poner la huella”, siguió.

La auditora, además, comentó que “el cajero me dijo que antes estaba la validación por preguntas de seguridad, pero que había muchos fraudes”.

“La ley es bastante permisiva respecto de la forma en que se puede hacer recolección y tratamiento de datos personales”

Ante este escenario, el Expreso Bío Bío, también, conversó con el abogado experto en protección de datos, Martín Mois, quien aseguró que esto “sí se puede hacer”.

“En términos generales, la ley, que todavía está vigente, es bastante permisiva respecto de la forma en que se puede hacer recolección y tratamiento de datos personales. Está en vigencia desde 1999, pre internet”, añadió.

En ese sentido, explicó que “la intención, en este caso del banco, de hacer uso de la huella digital, como una forma de verificación, es bastante lógica porque es un dato biométrico que básicamente no es replicable por otras personas”.

Sin embargo, Mois sostuvo que hay que preguntarse qué tiene que ver una empresa que no es el banco.

En ese sentido, sostuvo que “el banco contrata a la empresa para que haga este sistema de captura de datos personales para poder hacer una verificación de identidad y, por lo tanto, después poder hacer uso de los datos para las finalidades que la empresa tiene que informar”.

De todas manera, el abogado comentó algunas cosas que le llamaron la atención: “La forma en que está redactada esta autorización de datos personales es muy amplia (…) Uno tiene que preguntarse si es realmente necesario para la empresa, solamente para efectos de verificación de identidad, tener todos los datos que está pidiendo”.

“Además, indicar que va a poder hacer comunicación de esos datos a terceros, sin especificar quiénes son esos terceros”, continuó.

Asimismo, manifestó que “la cancelación no es el único derecho que nosotros tenemos como titulares de nuestros datos personales. Tenemos derecho a saber cuál es el contenido que se tiene, a poder pedir rectificación, en caso de que la información que esté en estas bases de datos esté desactualizada, incluso, a poder oponernos que se haga cierto tratamiento de nuestros datos personales”.

Luego de la acusación realizada por la auditora, BioBioChile consultó sobre esta situación al Banco Itaú, desde donde informaron que están revisando la situación y tendrán una respuesta durante la próxima semana.

