Cristián Warnken por acuerdo para nueva constitución: "Podemos quedarnos sin convencionales"

A solo días que termine el 2022 finalmente el mundo político concretó el Acuerdo por Chile que establece el itinerario y las principales directrices para la redacción de una nueva constitución luego de que la última propuesta haya sido rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre.

Sin embargo, recientemente ya primaba una preocupación por falta de avances en lo que respecta al órgano redactor de la carta magna e incluso desde algunos sectores aludieron directamente hacia Amarillos por Chile por las complicaciones en lograr un consenso.

En una nueva edición de la Entrevista de Tomás Mosciatti, conversamos con el líder de Amarillos por Chile, Cristián Warnken, quíen profundiza más al respecto del rol que buscan cumplir tanto en el nuevo proceso constituyente como en la esfera política nacional.

Rol político

“Tenemos gente pero no tenemos estructura partidaria como alcaldes, seremis u otras autoridades. Articularse así cuesta más y en eso estamos trabajando hoy día ya que es importante que haya un partido como Amarillos en la política chilena”, expresó.

Y agregó: “Eramos un grupo de 30 personas que firmamos un manifiesto, había un vacío gigantesco en el lugar que tenía que usar la centro izquierda con más convicción”.

Asimismo el líder de Amarillos se refirió a las últimas declaraciones hacia la colación por parte de y la Ministra del Interior, Carolina Tohá. “Fue una capotera insólita, inesperada, nos repasaron de una forma que nos llama la atención. Nunca hemos negado que somos un grupo pequeño, era caso aceptable forjar este acuerdo sin la centro izquierda por el rechazo”.

“Ximena Rincón no era la única líder o representante de este mundo. Fuimos los primeros que nos atrevimos, No nos pueden ningunear tan fácilmente y no somos el escudo de la derecha. No logro entender qué pasó que cambió toda la escena”, complementó.

Acuerdo por Chile

Por otro lado, Warnken fue enfático en mencionar que mantuvo su postura en este nuevo comienzo constituyente. “No íbamos a darnos una voltereta, tengo un capital de mi trayectoria. Fue una voltereta compartida de los sectores que participaron de la negociación”.

“Queríamos aportar moderación a un periodo incierto. Eso se llama defender a la democracia representativa. Era muy peligroso volver a repetir el escenario de la Convención. Había que asegurarse vía expertos, tratar de buscar esa contención que no tuvo el proceso anterior”, zanjó.

Además, añadió: “Nunca dijimos que íbamos a tirar la mesa pero había que explicarle a la ciudadanía lo de la voltereta. No iba a firmar un acuerdo que rompía lo que iba a hablar la gente, hay que morir con las botas puestas. Todos se pegaron la voltereta”.

Los expertos

“Las encuestas muestran que la gente quiere expertos, quiere admirar a la clases política y piden excelencia. Los expertos son personas que generan transversalmente un cierto respeto como ex rectores de universidades, premios nacionales o ex presidentes”, sostiene.

Respecto a los bordes o lineamientos de este nuevo proceso, Warnken afirmó estar de acuerdo con los más esenciales y postula que el papel de los expertos será “afinar los vacíos que queden, evidentemente vamos a encontrar fisuras”.

“El cambio es radical, dijimos lo peligroso que es la hoja en blanco. Lo importante es que exista el partido con un instrumento de prudencia y moderación que evite la polarización a loa que vamos encaminados”, persistió.

“No sé si alcanzamos a constituirnos y podemos quedarnos sin convencionales. Vía expertos puede que se invite a alguien de Amarillos”, cerró.

Revisa la entrevista completa junto a Tomás Mosciatti en Bio Bio TV.