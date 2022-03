Rodrigo Poyanco: "La justicia sustancial va a ser la excusa perfecta para el activismo judicial"

Una de las cosas que se está discutiendo en la Convención es el Sistema Nacional de Justicia, que ya tiene ciertos artículos aprobados en general.

Rodrigo Poyanco, doctor en derecho político, profesor de derecho constitucional y de derecho político de la U. Finis Terrae, se refirió a este nuevo sistema de justicia y otros elementos relacionados en La Entrevista de Tomás Mosciatti.

“Esto impacta al Poder Judicial e impacta a los derechos de los habitantes de este país. Ambos tipos de impacto son igualmente fuertes”.

“Es muy interesante que se utilice la expresión ‘Sistemas de Justicia’ y no ‘Poder Judicial’, algunos dicen que desde ese momento se está minusvalorando al Poder Judicial como uno de los poderes del Estado”.

“El panorama es bastante complicado, se ha dicho hasta el cansancio que si hay un derecho esencial para que exista el constitucionalismo (..) es que existan jueces independientes e imparciales, que sean capaces de tomar decisiones sin temor a las represalias del poder político”.

“Cuando se habla de Sistema Nacional de Justicia no solo se está diciendo que hay diferentes tipos de jurisdicción, también se está diciendo que quieren una justicia indígena totalmente fuera del control de la Corte Suprema”.

Justicia indígena

“¿Existe constancia en los pueblos originarios de terceros imparciales que hayan resuelto casos concretos en base a reglas de justicia? Me parece que no. No está escrito en ninguna parte eso, no está registrado por los historiadores”.

“Esto es una opinión personal, me parece que estamos frente a una reconstrucción idealizada de lo que debiera ser un derecho indígena. Esa reconstrucción se hace desde el mundo de la academia hoy día”.

“Aquellos que dirigen las comunidades, además van a tener la facultad de juzgar. Es decir, no hay separación de poderes”.

La igualdad sustansiva

“Me da la impresión que en la Convención se está pensando en la igualdad de llegada, es decir, tomar todas las medidas para que una persona por tener determinado género y etnia sí o sí obtenga lo que está solicitando, aunque esa decisión vaya en contra de la ley formal”.

“El problema de hacer justicia sustancial es que va a ser la excusa perfecta para un activismo judicial con un alto contenido ideológico”.

Escucha la entrevista a Rodrigo Poyanco, académico y doctor en derecho político.