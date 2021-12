Manuel José Ossandón: "Siempre dije que si Boric competía con Kast, no había posibilidad de ganar"

Chile Vamos ha tenido varios resultados amargos en las jornadas electorales de este 2021. La primera de estas derrotas sucedió en la elección de la Convención del 15 y 16 de mayo, donde solo lograron obtener 38 de 155 escaños y no alcanzaron un tercio del órgano constituyente.

La última de ellas sucedió en los comicios del 19 de diciembre, donde Gabriel Boric arrasó contra el candidato de la derecha, José Antonio Kast. Después de esa jornada, desde Chile Vamos han señalado que están en búsqueda de encontrar nuevos líderes que permitan guiar a la coalición.

Para profundizar en estas derrotas de la derecha hablamos con el senador Manuel José Ossandón (RN), en La Entrevista de Tomás Mosciatti.

Durante el encuentro, el parlamentario reiteró la necesidad de “reconocer la paliza” que recibieron en la última elección. Además, añadió que sí votó por Kast pese a no ser su candidato inicial.

“Hay que hacer un mea culpa. Aquí hay una cosa clara: yo siempre dije que si llegaba Boric a competir con Kast, no había ninguna posibilidad de ganar. Creo que Sichel o Lavín podría haber sido mejor en una segunda vuelta”.

“Si lo que necesitamos es organizar un relato, tenemos que buscar un proyecto. Por eso yo planteé hace un tiempo —no me fue bien— comenzar a hablar de la derecha social”.

“Mario Desbordes tomó algo que habíamos hecho nosotros y que tenía un sustento, una realidad. Desbordes nunca trabajó en la derecha social”.

“Aquí no hay que buscar nombres, tenemos que buscar cómo reivindicar el futuro. Lo primero es reconocer la tremenda paliza que nos dieron, ojo que no fue así en la parlamentaria. La gente ahí nos dijo ahí ‘muchachos, no queremos revolución, queremos cambios y moderación"”.

“En mi sector mucha gente cree que hablar de moderación es dejar todo igual, y no es así”.

“(Con Kast) Hay un problema de fondo, que era insustituible para mí. Ellos no fueron capaces de transmitir que Chile quiere cambios, dentro de su grupo hay mucha gente convencida de que hay que seguir igual”.

Revisa la entrevista a Manuel José Ossandón, senador de RN.