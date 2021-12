Leopoldo López, líder opositor venezolano: "Ni una zanja ni un muro resolverían el problema"

El líder opositor venezolano Leopoldo López se encuentra en nuestro país por estos días.

De Venezuela, política, inmigración y de Chile se refirió en la entrevista de Tomás Mosciatti.

En cuanto a la realidad que vive la política en su país.

“No se gana abiertamente las elecciones porque no hay democracia. No hay elecciones libres, justas ni verificables. Los candidatos no se pueden presentar y los partidos políticos han sido expropiados. Miles de líderes están en el exilio y tenemos más de 300 presos políticos. No hay un sistema electoral transparente, los militares se meten en las elecciones”.

“Nuestro partido que estaba legalmente constituido fue expropiado, el registro legal fue entregado a una persona de la nomenclatura de Nicolás Maduro”.

“Es la misma estructura de lo que fueron las elecciones de Nicaragua. Daniel Ortega ganó las elecciones porque metió presos a 7 de sus contrincantes y no quedó nadie”.



La relación internacional.

“México se ha tratado de ponerse neutral, pero ponen la balanza del lado del respaldo a la dictadura de Nicolás Maduro. Tienen un proyecto político de ir socavando la democracia desde dentro. Incluye a Argentina y México. Son parte de procesos políticos en donde se ha venido debilitando la democracia”.

“Las sanciones son herramientas poderosas que tienen los países que pueden presionar para que en Venezuela se abran las compuertas de la democracia, eso es lo que está en la mente de Maduro, las garantías”.

Objetivos en Venezuela.

“La prioridad es lograr salir de la dictadura de Nicolás Maduro que ha generado dolor, hambre y miseria al pueblo venezolano y la expulsión de 7 millones de venezolanos”.

“La fuerza armada está totalmente penetrada por los servicios de inteligencia”.

La denominada “Chilezuela”.

“Es una manera de alertar de un peligro que puede ocurrir. La amenaza de que la democracia se puede destruir y con eso la economía y el bienestar de los pueblos, es real”.