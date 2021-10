Ascanio Cavallo: "Veo que hay un poco afecto por la libertad de expresión en la Constitución"

En esta edición, Ascanio Cavallo, Premio Nacional de Periodismo 2021, un agudo analista de la realidad de la política, del poder en el país y autor de muchos libros como “La historia oculta de la transición”.

“Yo creo que es la elección de candidatos más débiles. Hay una debilidad que tiene que ver con la intención de voto, eso tiene que ver con el poco tiempo que tiene la gente de mirar las ofertas que se están haciendo”.

“Yo entiendo las campañas presidenciales como una proposición de futuro, no lo veo con claridad en los candidatos. Se han mostrado muy provincianos con sus propuestas, no he escuchado nada que me diga que se trata de un proyecto nacional, de un país”.

“Boric representaría una renovación bastante profunda del sistema político, en ese sentido yo creo que concita una simpatía natural mayor que la de los demás”.

“Lo que explica la emergencia tan fuerte de José Antonio Kast es en gran medida el Partido Comunista y no otra cosa. El peligro de hoy día de la izquierda está sobre sí misma: la ultra izquierda.”

“Yasna está concentrada en atacar con dureza a la derecha, pero su principal enemigo no está hoy día en la derecha, es precisamente el que lleva la ventaja que es Boric. Su candidatura se ha desdibujado con demasiada rapidez”.

“Veo con preocupación lo que pasa en la Constitución. 1/3 está en la ultra izquierda. Veo que hay un poco afecto por la libertad de expresión. Se intentó crear una política de censura”.