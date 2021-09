Emiliano Arias: "Jorge Abbott cometió errores gravísimos, debilitó el cargo de Fiscal Nacional"

A través de lo que le sucedió al fiscal Emiliano Arias, realizaremos una radiografía de la Fiscalía, ¿En qué están?, ¿Cómo actúan?, ¿Cuáles son sus intereses?

Además se conversó sobre la realidad del Ministerio Público en la actualidad.

Revisa la entrevista a Emiliano Arias, Fiscal Regional de O´Higgins.

“Mi primera intervención fue asistir a la audiencia de formalización de la investigación de Jaime Orpis junto a Ximena Chong. Yo doy una entrevista donde señalo que se acreditó por un estándar de prisión preventiva, que en la ley de pesca, había corrupción en su origen. Eso genera una investigación administrativa en mi contra”.

“La consecuencia de lo que me ha pasado a mí es no tenerme trabajando por casi dos años en la institución y no tenerme a cargo en la dirección de las investigaciones que yo tenía en ese momento: financiamiento ilegal de la política, la Iglesia Católica y las listas de espera”.

“Todo esto sí no fue una maquinación para sacarme de esos casos, es imposible que no se haya tenido en vista al tomar la decisión de hacer estas denuncias e iniciar esta investigación desproporcionada y arbitraria”.

“Hubo un acuerdo entre el Fiscal Nacional y Sergio Moya para efectuar esa denuncia pública”.

“El costo que he tenido que pagar es altísimo, no he podido ejercer mi función y he sido denostado públicamente”.

“Lo más cómodo para mí es salir del Ministerio Público, pero decidí quedarme y luchar para que se mejore la institución”.

“Hay una carencia absoluta de autocrítica, sin eso no podremos mejorar jamás”.