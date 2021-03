Salud conectada: lo que viene después de la telemedicina

La pandemia no da tregua y nos sigue restringiendo, hoy en día no sólo se avanza en salud digital, sino que los protocolos ahora apuntan a como atender en forma remota a pacientes críticos ya vacunados y con enfermedades de base, que no puede desplazarse a sus centros de salud. Buscando ser un aporte en esa área nace esta aplicación móvil, especialmente diseñada para generar una experiencia de cuidado, salud y educación en el usuario. Mediante bluetooth conecta a los sensores biológicos para reportar la información de salud vital del paciente y a distancia. Entre otras funciones incluye, videollamada, chat, índice de adherencia, ficha clínica, encuestas y mensajes automatizados, entre muchas otras opciones.

Cristián Chaparro conversa con los expertos de CareYou quienes nos ponen al día y nos cuentan de qué se trata y cómo avanza la salud conectada.