Ex "niño poeta" quiere ser ingeniero, dedicarse a la política y asegura que tiene su corazón "ocupado"

Durante la tarde de este domingo, en medio de la segunda vuelta de gobernadores regionales, Jorge Rivas, el recordado “niño poeta”, conversó con La Radio y abordó distintos aspectos de su futuro y de su vida personal.

En primer lugar, se refirió a su apodo, ya que últimamente se le reconoce como el ex “niño poeta”: “La gente no sé si le tiene cariño, o no, pero recuerda el video viral como algo chistoso, algo entretenido, les da risa. Siempre ha sido bien buena la recepción, por lo tanto, ya me acostumbré”.

“Yo no me puse niño poeta, fue internet, el 2015, (…) Tenía 5 o 6 años”, agregó.

Por otro lado, analizó la elección de esta jornada en la región Metropolitana, comentando que el resultado “va a ser un 42%/48%”

“Está muy incierto (…) Porque, además, la figura de Francisco Orrego se ha alzado en el último tiempo, junto a la de Claudio. Entonces, está a la par”, continuó.

“Prefiero ser ingeniero”

Por otra parte, Jorge Rivas, quien pasará de curso, a tercero medio, abordó su vida política, su popularidad y participación en diferentes programas de debate. De esta manera, a pesar de que muchos creen que quiere ser abogado, señaló que “no me gusta la vida del estudiante de derecho (…) Prefiero la vida del estudiante de ingeniería, así que prefiero ser ingeniero”.

Asimismo, planteó que quiere dedicarse a la política: “Los jóvenes estamos llamados a la innovación, al emprendimiento y a la gestión. Por lo tanto, voy a aspirar a un cargo que me permita gestionar y crear nuevos servicios, experiencia para la comunidad”.

También, el ex “niño poeta” reveló que tiene su corazón ocupado por una mujer “muy simpática, inspiradora, alegre, muy movida por el tema del deporte, la cultura (…) Ella sabe que la volvería a elegir”.

