Myriam Hernández nos adelanta su nuevo disco ’Tauro’: "Nací en mayo, pero no creo en el horóscopo"

En el Expreso PM nos visita la reciente nombrada “Figura fundamental de la música chilena” y artista nacional, Myriam Hernández para presentarnos un adelanto de su nuevo álbum “Tauro”.

Myriam Hernández nos cuenta de su último trabajo que “yo soy tauro, nací el cinco de mayo, pero no creo en el horóscopo. Gráficamente me parece muy potente la palabra y lo que significa. Me gusta esa asociación con el toro”.

Este último trabajo es el cuarto álbum en menos de tres años, al respecto señala que “me siento muy contenta, hablamos con Jocobo mi productor. Es casi un record, tenemos una recarga de energía. Estamos trabajando ya en el próximo disco de navidad”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.