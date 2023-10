Francisco Ortega presenta "Enigmas y Misterios": "Repasamos los grandes misterios clásicos"

Esta noche se celebra Halloween, y en el Expreso PM tenemos al escritor Francisco Ortega para hablar sobre su más reciente libro junto con Juan Andrés Salfate “Enigmas y Misterios”.

Consultado sobre qué esperar de este libro, nos cuenta que “es el libro más clásico. El primero hablaba sobre grandes conspiraciones, gobiernos secretos y cosas así. En el segundo trataba sobre Ovnis en latinoamerica. En este relatamos cosas como la historia de Drácula, la espada Excalibur, el mito del Diablo, el hombre de las nieves, etc”.

¿Dedicarse a revisar historias de terror te vuelve propenso a creer en los mitos?: “En la dupla que tenemos con Salfate yo soy el escéptico, en los misterios uno no tiene respuesta, en el año 2017 fui a buscar al monstruo del lago Ness, no había nada, pero el señor que me llevo en el bote me dijo que el mito le da vida al lugar. Los tres pueblos que están cerca del lago viven turísticamente de esa historia”.

Francisco cuenta que presenció un exorcismo en vivo y lo narró en el libro: “Estaba en una iglesia y acompañé a mi mamá porque venía un sacerdote que hacía sanaciones espirituales, yo vi a una endemoniada que botaba cosas verdes por la boca, fue lo más aterrador que yo he visto, no se si fue verdad o un montaje. Tenía 15 años cuando sucedió”.

Conoce todos los detalles en la entrevista completa.